«Пятёрочка» запустила акцию для детей «Магазин сокровищ 2»

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Акция стартовала 20 августа во всех торговых точках сети и продлится до 30 сентября 2024 года.
Вперёд на поиски клада!
Акция «Магазин сокровищ» проходила в прошлом году и приобрела большую популярность. После ее завершения в соцсети «Пятёрочки» поступали сотни сообщений, в которых пользователи просили продолжить приключения юных кладоискателей. В этом году торговая сеть выпускает уникальную коллекцию монет, но в новом прочтении.
Коллекция представлена 27 разными монетами, из которых десять «золотых», восемь «серебряных», восемь «медных» и одна эксклюзивная — из сияющего «золота». У каждой монеты есть своя легенда, все они обладают уникальным дизайном.
Как можно использовать акционные монеты:
На сайте klad2.5ka.ru юных искателей сокровищ ждёт увлекательный квест, пройдя который, они смогут узнать много нового о разных странах — их истории, мифы, легенды и традиции.
Как собрать полную коллекцию?
Чтобы стать участником, нужно совершить покупку в любой торговой точке сети или заказать доставку на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров от партнеров акции покупатель получает одну монету. С внутренней части упаковки монеты указан уникальный код. Его нужно зарегистрировать в мобильном приложении «Пятёрочка».
Участники акции смогут собрать виртуальную коллекцию монет. Помимо этого, они получают возможность принять участие в еженедельном розыгрыше путешествия и подарочных сертификатов, по которым можно приобрести:
Монеты можно приобрести на кассе магазина торговой сети по цене 60 рублей за штуку. Также в продаже — альбомы для коллекционирования с игрой внутри. Стоимость одного экземпляра — 349 рублей.
Главный приз — монету из золота, будут разыгрывать по итогам акции. Чем больше уникальных кодов регистрирует участник акции, тем больше у него шансов на победу.
Онлайн-игра «Магазин сокровищ 2»
Для особо увлеченных участников «Пятёрочка» предлагает онлайн-игру «Магазин сокровищ 2», которая доступна в мобильном приложении торговой сети. Она включает в себя две популярные механики. Кроме этого, игрокам предстоит преодолеть шестьдесят уровней разной сложности. За прохождение квестов участников будут ждать гарантированные подарки от «Пятёрочки», а также от партнеров сети. Проходя определенные уровни, игроки получают возможность поучаствовать в розыгрыше разных призов: от товаров для дома и игровой приставки до туристической путевки.
Более детальная информация об акции и условиях участия размещена на сайте klad2.5ka.ru.