«Пятёрочка» запустила акцию для детей «Магазин сокровищ 2»

Для особо увлеченных участников «Пятёрочка» предлагает онлайн-игру «Магазин сокровищ 2», которая доступна в мобильном приложении торговой сети. Она включает в себя две популярные механики. Кроме этого, игрокам предстоит преодолеть шестьдесят уровней разной сложности. За прохождение квестов участников будут ждать гарантированные подарки от «Пятёрочки», а также от партнеров сети. Проходя определенные уровни, игроки получают возможность поучаствовать в розыгрыше разных призов: от товаров для дома и игровой приставки до туристической путевки.