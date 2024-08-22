Пропавшую на острове уроженку Башкирии нашли

Как сообщал Mkset, уроженка Учалов перестала выходить на связь с родными после 17 августа. Известно, что незадолго до гибели у туристки завязался роман с местным жителем — именно с ним её видели в последний раз. При этом сам мужчина вёл себя странно и не мог дать внятных показаний.