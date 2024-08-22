Пропавшую на острове уроженку Башкирии нашли

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Полицейские нашли тело 29-летней девушки из Башкирии, пропавшей на острове Маврикий. Об этом сообщают «инсайдерские» Telegram-каналы.
Как сообщал Mkset, уроженка Учалов перестала выходить на связь с родными после 17 августа. Известно, что незадолго до гибели у туристки завязался роман с местным жителем — именно с ним её видели в последний раз. При этом сам мужчина вёл себя странно и не мог дать внятных показаний.
Как пишут источники, причиной смерти девушки стали многочисленные ножевые ранения. Предполагаемый убийца задержан. Что послужило мотивом для такого зверства — пока неясно.