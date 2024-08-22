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Published Сегодня, 06:06

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Пропавшую на острове уроженку Башкирии нашли

Пропавшую на острове уроженку Башкирии нашли

22 августа 2024, 06:06
Фото: Vk / Залия Шалимгулова
Ранее преподаватель Челябинского университета из Учалов при загадочных обстоятельствах исчезла.

Полицейские нашли тело 29-летней девушки из Башкирии, пропавшей на острове Маврикий. Об этом сообщают «инсайдерские» Telegram-каналы.

Как сообщал Mkset, уроженка Учалов перестала выходить на связь с родными после 17 августа. Известно, что незадолго до гибели у туристки завязался роман с местным жителем — именно с ним её видели в последний раз. При этом сам мужчина вёл себя странно и не мог дать внятных показаний.

Как пишут источники, причиной смерти девушки стали многочисленные ножевые ранения. Предполагаемый убийца задержан. Что послужило мотивом для такого зверства — пока неясно.

Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты
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