Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По сообщению издания newstracker.ru, в список включены молодые спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет, занимающиеся олимпийскими видами спорта. Для их подготовки был запущен специальный проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», который был представлен в Москве 21 августа.
В рамках проекта особое внимание уделено регионам России, где начинают спортивную карьеру юноши и девушки. Основная задача инициативы — предотвратить разрушение системы подготовки российских спортсменов и помочь сохранить преемственность поколений, а также вдохновить детей выбрать спорт в качестве своей будущей профессии.
На текущий момент Олимпийский комитет России сосредоточен на формировании нового поколения успешных спортсменов, которые в будущем будут представлять страну на международных соревнованиях и успешно конкурировать с сильными противниками и побеждать их.
Составленный список будет ежегодно корректироваться. В него вошли 1124 спортсмена в 35 видах спорта, которые предварительно включены в программу следующих Олимпийских игр. Спортсмены представляют 78 российских регионов.
Первым серьезным испытанием для нынешних молодых спортсменов станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые пройдут в 2026 году. Сборная сможет участвовать без каких-либо ограничений и с использованием всех национальных символов.
В текущем году Олимпийский комитет России направляет 230 миллионов рублей на реализацию этой инициативы. Основная задача — достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда займёт одно из призовых мест в общекомандном зачёте.
На следующий день после презентации проекта в ОКР прошла научная конференция, приуроченная десятилетию инновационного центра ОКР. Под руководством известного тренера центр активно сотрудничает с олимпийскими командами и юными спортсменами на своих базах в Москве, Кисловодске и Сочи, используя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки.
Конференция объединила ведущих специалистов спортивной науки России и была посвящена вопросам подготовки и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная организация страны, располагает всеми необходимыми ресурсами и полностью поддержит молодых спортсменов, которые своими достижениями заслужили место в олимпийском резерве.