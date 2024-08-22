mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

ОКР заявил о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

ОКР заявил о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

22 августа 2024, 10:32
Фото: ОКР
Олимпийский комитет России вместе с Общероссийскими спортивными федерациями подготовил пофамильный список молодых спортсменов, вошедших в олимпийский резерв страны.

По сообщению издания newstracker.ru, в список включены молодые спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет, занимающиеся олимпийскими видами спорта. Для их подготовки был запущен специальный проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», который был представлен в Москве 21 августа.

В рамках проекта особое внимание уделено регионам России, где начинают спортивную карьеру юноши и девушки. Основная задача инициативы — предотвратить разрушение системы подготовки российских спортсменов и помочь сохранить преемственность поколений, а также вдохновить детей выбрать спорт в качестве своей будущей профессии.

На текущий момент Олимпийский комитет России сосредоточен на формировании нового поколения успешных спортсменов, которые в будущем будут представлять страну на международных соревнованиях и успешно конкурировать с сильными противниками и побеждать их.

Составленный список будет ежегодно корректироваться. В него вошли 1124 спортсмена в 35 видах спорта, которые предварительно включены в программу следующих Олимпийских игр. Спортсмены представляют 78 российских регионов.

Первым серьезным испытанием для нынешних молодых спортсменов станут юношеские Олимпийские игры в Сенегале, которые пройдут в 2026 году. Сборная сможет участвовать без каких-либо ограничений и с использованием всех национальных символов.

В текущем году Олимпийский комитет России направляет 230 миллионов рублей на реализацию этой инициативы. Основная задача — достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда займёт одно из призовых мест в общекомандном зачёте.

На следующий день после презентации проекта в ОКР прошла научная конференция, приуроченная десятилетию инновационного центра ОКР. Под руководством известного тренера центр активно сотрудничает с олимпийскими командами и юными спортсменами на своих базах в Москве, Кисловодске и Сочи, используя уникальные технологии, практики и научно-методические разработки.

Конференция объединила ведущих специалистов спортивной науки России и была посвящена вопросам подготовки и поддержки олимпийского резерва. ОКР, как главная спортивная организация страны, располагает всеми необходимыми ресурсами и полностью поддержит молодых спортсменов, которые своими достижениями заслужили место в олимпийском резерве.

Подпишитесь
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
Сегодня, 09:47
Уфимец поплатился за шпионские штучки
Сегодня, 10:59
Чума в Башкирии — первые жертвы
Сегодня, 08:28
Игроман спутал казино и курятник в Башкирии
Сегодня, 08:05
Красотку из Башкирии зарезали из-за измены
Сегодня, 10:03
В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий
Сегодня, 10:25