ОКР заявил о старте проекта «Олимпийский резерв — детям лучшее»

В текущем году Олимпийский комитет России направляет 230 миллионов рублей на реализацию этой инициативы. Основная задача — достижение высоких результатов на летних Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Брисбене, а также на зимних Олимпийских играх в 2030 и 2034 годах. Ожидается, что команда займёт одно из призовых мест в общекомандном зачёте.