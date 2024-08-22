Лучшие школы Уфы назвали эксперты

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ряд общих образовательных учреждений Уфы и Башкортостана попал в рейтинг школ по числу выпускников, поступивших после 11 класса в лучшие высшие учебные заведения страны. Эксперты составили рейтинг в форма топ-500.
Так, среди образовательных учреждений Башкирии в списке оказались лицей №153 Уфы, гимназия №39, Инженерный лицей №83 при УГНТУ, Физико-математический лицей, лицей №1 Нефтекамска, гимназия №1 Стерлитамака и гимназия №3 Уфы. Большая часть детей, закончивших эти учреждения, поступила в ведущие вузы благодаря высоким баллам ЕГЭ или результатам на олимпиадах, однако немалая часть была зачислена и на коммерческой основе.
Отметим, что в целом по стране наибольшее число школьников, поступивших в ведущие университеты, подготовили педагоги Лицея НИУ ВШЭ, Образовательной школы Центра педагогического мастерства, Бауманской средней школы №1580, СУНЦ НГУ и Предуниверситария МИФИ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии стал известен календарь школьных каникул на 2024 год. Документ гласит, что учиться дети будут 166 дней, а первоклассникам — всего 161 день.