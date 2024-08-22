Лучшие школы Уфы назвали эксперты

Так, среди образовательных учреждений Башкирии в списке оказались лицей №153 Уфы, гимназия №39, Инженерный лицей №83 при УГНТУ, Физико-математический лицей, лицей №1 Нефтекамска, гимназия №1 Стерлитамака и гимназия №3 Уфы. Большая часть детей, закончивших эти учреждения, поступила в ведущие вузы благодаря высоким баллам ЕГЭ или результатам на олимпиадах, однако немалая часть была зачислена и на коммерческой основе.