Красотку из Башкирии зарезали из-за измены

Напомним, трагедия случилась на острове Маврикий. Родственники погибшей сообщили журналистам, что девушка не выходила на связь с 17 августа. Подруга, которая находилась с учалинкой на том же курорте, утверждала, что в последний раз жертву видели садящейся в машину к местному жителю — с мужчиной у россиянки завязался роман, ставший для неё роковым.