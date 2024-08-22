Красотку из Башкирии зарезали из-за измены

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Стали известны мотивы убийства 29-летней уроженки Башкирии, работавшей преподавателем одного из челябинских вузов.
Напомним, трагедия случилась на острове Маврикий. Родственники погибшей сообщили журналистам, что девушка не выходила на связь с 17 августа. Подруга, которая находилась с учалинкой на том же курорте, утверждала, что в последний раз жертву видели садящейся в машину к местному жителю — с мужчиной у россиянки завязался роман, ставший для неё роковым.
Тело девушки нашли 22 августа. Версия об убийстве женихом подтвердилась. Сам он, как утверждают источники, на допросе заявил об измене со стороны возлюбленной, которая якобы и стала поводом для убийства.