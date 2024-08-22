Конкурс уличных культур «КАРДО» на Ставрополье привлек команды из 47 стран

По его словам, для некоторых участников это первый визит в Россию, в то время как другие уже бывали здесь. Губернатор выразил надежду, что «КАРДО» позволит гостям увидеть Россию с новой стороны. Он подчеркнул, что спорт и творчество помогают находить единомышленников и объединяют людей.