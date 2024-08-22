Конкурс уличных культур «КАРДО» на Ставрополье привлек команды из 47 стран

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
За последние семь месяцев более 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 47 стран демонстрировали свои способности. На гранд-финале будут присутствовать участники из Испании, Италии, Нидерландов, Франции, Перу, Чили и Новой Зеландии. За прошедший год количество стран-участниц удвоилось, сообщает newstracker.ru.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает объединять молодежь со всего мира.
По его словам, для некоторых участников это первый визит в Россию, в то время как другие уже бывали здесь. Губернатор выразил надежду, что «КАРДО» позволит гостям увидеть Россию с новой стороны. Он подчеркнул, что спорт и творчество помогают находить единомышленников и объединяют людей.
Ставрополье давно признано одним из главных патриотических центров России и крупной площадкой для работы с молодежью. Регион активно поддерживает молодежные проекты, выделяя средства из различных бюджетов и реализуя краевые государственные программы. По словам Владимирова, регион стремится к тому, чтобы молодежь находила свое призвание в спорте, творчестве и науке, и конкурс этому способствует.
В рамках «КАРДО» участники проходили отборочные этапы, соревновались в спортивных квалификациях, участвовали в региональных и национальных финалах. В Ставропольском крае собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, чтобы определить победителей. В течение трех конкурсных дней будут названы сильнейшие в 11 номинациях, таких как хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг и диджеинг. Также запланированы образовательные мероприятия.
Награждение победителей «КАРДО-2024» состоится в воскресенье, 25 августа.