mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Как правильно сушить обувь: секреты, которые спасут ваши ботинки

Как правильно сушить обувь после стирки, чтобы она не пожелтела: советы от эксперта

22 августа 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно сушить обувь: секреты, которые спасут ваши ботинки
Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша любимая пара ботинок после дождя или стирки становится жёсткой и неудобной? Или почему от них вдруг начинает исходить неприятный запах? Ответ прост: неправильная сушка обуви. Какие правила нужно соблюдать — в нашем материале.

Каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с мокрыми ногами или достаете свежевыстиранные кроссовки из стиральной машины, важно как можно скорее начать сушить их. Как отмечает Марк Сигал, специалист по уходу за обувью, даже за короткий промежуток времени внутри могут размножаться бактерии и грибки. Это может не только повредить структуру обуви, но и вызвать неприятный запах и даже появление плесени.

Неправильная сушка туфель или ботинок может привести к тому, что они станут слишком твердыми, потеряют форму и изменят свой внешний вид. Поэтому крайне важно знать, как правильно сушить обувь, чтобы избежать всех этих проблем.

Как подготовить обувь к сушке

Прежде чем приступить к сушке, необходимо правильно подготовить обувь.

  • Удаление грязи: используйте влажную тряпку для аккуратного удаления грязи с поверхности. Избегайте использования слишком большого количества воды, особенно для кожаной и замшевой обуви.
  • Демонтаж элементов: вытащите стельки для улучшения циркуляции воздуха и ускорения процесса сушки. Шнурки и стельки следует сушить отдельно.
  • Использование формодержателей: для предотвращения образования складок и изгибов в обуви рекомендуется использовать специальные пластиковые формодержатели. Если таких формодержателей нет под рукой, можно воспользоваться пенопластовыми колодками, которые обычно идут в комплекте с обувью, или заполнить внутреннее пространство обуви скомканной бумагой.

Важно помнить, что сушить следует в теплом, хорошо проветриваемом месте, избегая прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла (например, радиаторов или печей), чтобы не повредить материал.

Никогда не размещайте туфли, кроссовки, ботинки на батарее, рядом с обогревателем или открытым огнем, и избегайте сушки на прямом солнцеНикогда не размещайте туфли, кроссовки, ботинки на батарее, рядом с обогревателем или открытым огнем, и избегайте сушки на прямом солнце
Никогда не размещайте туфли, кроссовки, ботинки на батарее, рядом с обогревателем или открытым огнем, и избегайте сушки на прямом солнце
Фото: Изображение Midjourney

Как сушить обувь правильно

Никогда не размещайте туфли, кроссовки, ботинки на батарее, рядом с обогревателем или открытым огнем, и избегайте сушки на прямом солнце. Причина в том, что высокая температура может нанести вред внешнему виду и изменить характеристики клея, пропиток и других материалов. В результате обувь может высохнуть, потерять эластичность или стать проницаемой для влаги.

— Вместо этого рекомендуется сушить обувь в хорошо проветриваемом месте, например, под вентилятором без функции обогрева или на сквозняке. Эти методы помогут ускорить процесс сушки, не повредив при этом вашу обувь, — рассказал специалист по уходу за обувью.
Стирка без ошибок: рекомендации, которые спасут ваш гардероб
Узнать подробнее

Что делать, чтобы обувь высохла быстрее

Чтобы ускорить процесс высыхания обуви, можно использовать следующие методы:

  • Электрические сушилки для обуви: Эти устройства создают безопасное тепло, которое помогает быстрее высушить внутреннюю полость обуви. Некоторые модели оснащены дополнительными функциями, такими как циркуляция теплого воздуха или ультрафиолетовое облучение для уничтожения бактерий и грибков.
  • Бумажные материалы: Свернутые бумажные салфетки, газеты или туалетная бумага эффективно впитывают влагу. Разместите их внутри обуви, но не перегружайте, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Меняйте впитавшие влагу материалы каждые 2-4 часа.
  • Полотенца: Используйте влагопоглощающее полотенце, чтобы обернуть обувь снаружи и поместить его внутрь. Сменяйте полотенца, когда они становятся влажными, чтобы поддерживать процесс высыхания.
  • Рис или наполнитель для кошачьего туалета: Наполните ведро рисом или специальным наполнителем на несколько сантиметров и погрузите в него носки обуви. Закройте ведро крышкой и оставьте на ночь. Рис или наполнитель впитают влагу из обуви.
Читайте также:
Как помыть окна без разводов и специальных средств?Горчичный секрет чистоты: как справиться с желтыми пятнами на шторах
#Ольга Харина#Дом#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Обувь
Подпишитесь
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
Сегодня, 09:47
Уфимец поплатился за шпионские штучки
Сегодня, 10:59
Чума в Башкирии — первые жертвы
Сегодня, 08:28
Игроман спутал казино и курятник в Башкирии
Сегодня, 08:05
Красотку из Башкирии зарезали из-за измены
Сегодня, 10:03
В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий
Сегодня, 10:25