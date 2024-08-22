Как правильно сушить обувь после стирки, чтобы она не пожелтела: советы от эксперта

Каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с мокрыми ногами или достаете свежевыстиранные кроссовки из стиральной машины, важно как можно скорее начать сушить их. Как отмечает Марк Сигал, специалист по уходу за обувью, даже за короткий промежуток времени внутри могут размножаться бактерии и грибки. Это может не только повредить структуру обуви, но и вызвать неприятный запах и даже появление плесени.