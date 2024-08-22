Как правильно сушить обувь после стирки, чтобы она не пожелтела: советы от эксперта

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с мокрыми ногами или достаете свежевыстиранные кроссовки из стиральной машины, важно как можно скорее начать сушить их. Как отмечает Марк Сигал, специалист по уходу за обувью, даже за короткий промежуток времени внутри могут размножаться бактерии и грибки. Это может не только повредить структуру обуви, но и вызвать неприятный запах и даже появление плесени.
Неправильная сушка туфель или ботинок может привести к тому, что они станут слишком твердыми, потеряют форму и изменят свой внешний вид. Поэтому крайне важно знать, как правильно сушить обувь, чтобы избежать всех этих проблем.
Прежде чем приступить к сушке, необходимо правильно подготовить обувь.
Важно помнить, что сушить следует в теплом, хорошо проветриваемом месте, избегая прямого воздействия солнечных лучей и источников тепла (например, радиаторов или печей), чтобы не повредить материал.
Никогда не размещайте туфли, кроссовки, ботинки на батарее, рядом с обогревателем или открытым огнем, и избегайте сушки на прямом солнце. Причина в том, что высокая температура может нанести вред внешнему виду и изменить характеристики клея, пропиток и других материалов. В результате обувь может высохнуть, потерять эластичность или стать проницаемой для влаги.
— Вместо этого рекомендуется сушить обувь в хорошо проветриваемом месте, например, под вентилятором без функции обогрева или на сквозняке. Эти методы помогут ускорить процесс сушки, не повредив при этом вашу обувь, — рассказал специалист по уходу за обувью.
Чтобы ускорить процесс высыхания обуви, можно использовать следующие методы:
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