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Published Сегодня, 04:56

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Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты

Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты

22 августа 2024, 04:56
Фото: Vk / Залия Шалимгулова
Преподаватель Челябинского университета — уроженка Учалов при таинственных обстоятельствах пропала после романа с местным жителем, пишут региональные СМИ.

Как рассказали близкие 29-летней девушки, на остров Маврикий с подругой она прилетела ещё в начале июня. Никаких вестей от дочери родители не получали с 17 августа.

По информации «КП», у девушки завязался роман с местным жителем. В последний раз её видели именно с ним, однако тот внятных показаний дать не может. Местная полиция задержала мужчину, не предъявляя конкретных обвинений.

Родственники также рассказали журналистом, что не торопится в поисках и российское генконсульство. Чтобы ведомство включилось в работу, матери потребовалось вернуться из санатория, где она отдыхала, в Учалы — оттуда уже ей придётся написать заявление.

Близкие также пытаются выйти на след девушки через знакомых на острове, однако пока никаких результатов не достигли. Впрочем, никаких данных о гибели россиянки также нет. Родственники считают, что её могут насильно удерживать, а их самих — зачем-то заманить на Маврикий.

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