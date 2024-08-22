Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Как рассказали близкие 29-летней девушки, на остров Маврикий с подругой она прилетела ещё в начале июня. Никаких вестей от дочери родители не получали с 17 августа.
По информации «КП», у девушки завязался роман с местным жителем. В последний раз её видели именно с ним, однако тот внятных показаний дать не может. Местная полиция задержала мужчину, не предъявляя конкретных обвинений.
Родственники также рассказали журналистом, что не торопится в поисках и российское генконсульство. Чтобы ведомство включилось в работу, матери потребовалось вернуться из санатория, где она отдыхала, в Учалы — оттуда уже ей придётся написать заявление.
Близкие также пытаются выйти на след девушки через знакомых на острове, однако пока никаких результатов не достигли. Впрочем, никаких данных о гибели россиянки также нет. Родственники считают, что её могут насильно удерживать, а их самих — зачем-то заманить на Маврикий.