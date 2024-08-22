Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты

Близкие также пытаются выйти на след девушки через знакомых на острове, однако пока никаких результатов не достигли. Впрочем, никаких данных о гибели россиянки также нет. Родственники считают, что её могут насильно удерживать, а их самих — зачем-то заманить на Маврикий.