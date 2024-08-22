«Авито Недвижимость» упростила продажу квартир в новостройках Уфы

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
При подключении к сервису агенты, оставаясь на одной платформе, могут подбирать и бронировать первичное жилье для своих клиентов, а затем получать комиссию от застройщиков за продажу объектов. Платформа перечисляет агенту вознаграждение авансом в течение нескольких дней после оформления сделки и оплаты покупки недвижимости, не дожидаясь поступления денег от застройщика.
Застройщики же получают дополнительный источник продаж за счет клиентов, которых приводят агенты по недвижимости из числа более 96 тысяч профессиональных аккаунтов, зарегистрированных на платформе.
Инструмент отличается от обычной поисковой выдачи на платформе наличием дополнительных параметров квартир в жилых комплексах, что позволяет подобрать покупателю наиболее подходящий вариант. В числе таких параметров — номер дома и квартиры, этаж, расположение окон, актуальная стоимость, доступность для бронирования.
Управляющий директор направления первичной недвижимости на «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что новый сервис упрощает операции с недвижимостью и создает преимущества для всех участников рынка.
«Также специалистам, которые сопровождают продажу вторичного жилья, стало проще подбирать для собственников квартиры на первичном рынке — в условиях отмены массовой льготной ипотеки продажа „вторички“ выступает одним из основных источников финансирования покупки новостройки», — говорит Алексеев.
На старте сервис по подбору новостроек доступен в Уфе, Воронеже и Казани, до конца года его планируют запустить в других крупных городах страны.