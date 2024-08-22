«Авито Недвижимость» упростила продажу квартир в новостройках Уфы

При подключении к сервису агенты, оставаясь на одной платформе, могут подбирать и бронировать первичное жилье для своих клиентов, а затем получать комиссию от застройщиков за продажу объектов. Платформа перечисляет агенту вознаграждение авансом в течение нескольких дней после оформления сделки и оплаты покупки недвижимости, не дожидаясь поступления денег от застройщика.