Агроном Зайцев рассказал, от чего на самом деле зависит польза яблок

«Если яблочко магазинное красивое — оно находится в идеальных условиях практически, у него всё есть: питание, свет, вода. Всё у него есть, и всё — в достаточном количестве. Чтобы получить хороший урожай, конечно, агроном будет за этим следить. А у своего яблочка часто за деревом не так хорошо следят, как в промышленном саду, соответственно, жизнь у него сильно тяжелее — отсутствие должной обрезки, отсутствие подкормок, отсутствие обработки от вредителей, от болезней. И это ухудшает немножечко жизнь. И чем хуже жизнь у дерева, да и у любого растения, тем больше оно накапливает биологически активных веществ», — добавил он.