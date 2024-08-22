Агроном Зайцев рассказал, от чего на самом деле зависит польза яблок

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
«У себя на участке вы не будете делать 12 обработок за сезон. Соответственно, химии там будет меньше. Хотя бы по этой причине яблочки будут полезнее. Одна из причин. Вторая причина — невзрачные яблочки, стало быть, у них жизнь была достаточно тяжёлая. Чем тяжелее у плодового растения жизнь, тем больше оно накапливает биологически активных веществ, чтобы жизнь себе облегчить или улучшить, защититься от болезней, вредителей. Идёт накопление витаминов, биологически активных веществ», — объяснил собеседник Pravda.Ru.
«Если яблочко магазинное красивое — оно находится в идеальных условиях практически, у него всё есть: питание, свет, вода. Всё у него есть, и всё — в достаточном количестве. Чтобы получить хороший урожай, конечно, агроном будет за этим следить. А у своего яблочка часто за деревом не так хорошо следят, как в промышленном саду, соответственно, жизнь у него сильно тяжелее — отсутствие должной обрезки, отсутствие подкормок, отсутствие обработки от вредителей, от болезней. И это ухудшает немножечко жизнь. И чем хуже жизнь у дерева, да и у любого растения, тем больше оно накапливает биологически активных веществ», — добавил он.
По непривлекательному внешнему виду плодов — потемнению, червоточинам — можно судить об их пользе, заметил эксперт.
«Если там есть пятнышки парши, допустим, есть какие-то червоточинки, следы повреждения кем-то, кто его ел, — скорее всего, это яблочко мало обрабатывали, и, соответственно, оно более полезно, чем то, которое обрабатывали 12-15 раз за сезон», — заключил он.