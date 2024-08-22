12 способов использовать бумажные полотенца в рулонах: лайфхаки для уборки

Бумажные полотенца в рулонах можно найти в каждом доме, но мало кто задумывается о том, насколько они многофункциональны. Эти простые кусочки бумаги могут стать вашими незаменимыми помощниками в самых разных ситуациях. Издание Lifehacker собрало самые распространенные способы их использования, чтобы вы могли максимально эффективно применять бумажные полотенца в быту.