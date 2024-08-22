12 способов использовать бумажные полотенца в рулонах: лайфхаки для уборки

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Бумажные полотенца в рулонах можно найти в каждом доме, но мало кто задумывается о том, насколько они многофункциональны. Эти простые кусочки бумаги могут стать вашими незаменимыми помощниками в самых разных ситуациях. Издание Lifehacker собрало самые распространенные способы их использования, чтобы вы могли максимально эффективно применять бумажные полотенца в быту.
Всем знакома ситуация: вы подмели пол, но мелкие пыль и крошки упорно остаются на месте. Чтобы избежать этой неприятности, возьмите бумажное полотенце, смочите его водой и положите на пол. Сметите мусор на влажное полотенце — влага заставит пыль прилипнуть, и вы сможете легко убрать её в совок.
Разогревая еду в микроволновке, вы, вероятно, сталкивались с разлетающимися крошками и каплями. Чтобы этого избежать, слегка смочите бумажное полотенце и накройте им миску с едой. Влажное полотенце удержит крошки и капли, предотвращая загрязнение стенок микроволновки.
Если вам нужно быстро охладить банку газировки, просто оберните её влажным бумажным полотенцем и положите в морозилку на 15 минут. Влага ускорит процесс охлаждения, и ваш напиток станет холоднее быстрее, чем обычно.
Уезжаете на несколько дней и переживаете за свои комнатные растения? Нет необходимости покупать дорогие оросительные системы. Поставьте бокал с водой выше уровня горшка, сверните два-три бумажных полотенца и поместите один конец в воду, а другой — в землю. Капиллярный эффект будет постепенно перекачивать воду из бокала в растение.
Закончились фильтры для кофемашины? Не беда! Сложите кусочек бумаги в несколько слоёв и используйте его вместо фильтра. Главное, чтобы полотенце было достаточно прочным и не порвалось. Конечно, это временное решение, но оно сработает.
Фрукты и овощи часто портятся, если их хранить неправильно. Положите несколько полотенец в ящик для хранения продуктов, и они будут впитывать лишнюю влагу, продлевая свежесть ваших продуктов.
Перед тем как заморозить хлеб, положите в пакет с буханкой сухое бумажное полотенце. Оно впитает лишнюю влагу, выделяющуюся при охлаждении, и хлеб останется свежим и вкусным дольше.
Хрупкие ёлочные игрушки и другие стеклянные предметы можно обезопасить, завернув их в бумажные полотенца. Это предотвратит их повреждение при хранении и транспортировке.
Бумажные полотенца помогут удалить лишнюю смазку с механизмов, таких как швейная машинка или консервный нож. Сделайте несколько пробных стежков на полотенце или прокрутите его между колёсиками ножа, чтобы убрать излишки масла.
Пластиковые разделочные доски могут скользить по столу, что небезопасно. Положите под доску бумажное полотенце, чтобы улучшить сцепление и безопасно готовить.
Керамическая посуда и сковороды с хрупким покрытием могут поцарапаться при хранении. Поместите между ними бумажные полотенца — это предотвратит повреждения и защитит посуду от коррозии.
Нет под рукой инструмента для открывания бутылок или банок? Сложенное в несколько раз бумажное полотенце поможет вам справиться с задачей. Оно защитит руку от острых краёв и улучшит сцепление.
Ранее рассказали, как еще можно использовать липкий ролик для одежды.