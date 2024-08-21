В Уфе уничтожили дефицитные деликатесы

Но каким-то образом спустя 10 лет санкционка все же смогла просочиться в Уфу. Что же — только во вред тем, кто оплатил ее ввоз. Специалисты Россельхознадзора изъяли из розничного оборота сыры производства Германии, Италии, Голландии. Все 11 кг санкционки уничтожили с особой жестокостью. Сначала грана паданы и пармезаны измельчили в крошку, а потом залили химикатами.



Ранее Mkset сообщал о том, санкции троекратно накормили Башкирию.