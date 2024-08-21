Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Санкционку обнаружили во время рейда в ТЦ «Башкирия» в Уфе во вторник, 20 августа. На прилавках торговых точек нашли сыры, которых в России быть не может с 2014 года. Именно тогда руководство РФ запретило их ввоз, введя ответное эмбарго на западные санкции.
Но каким-то образом спустя 10 лет санкционка все же смогла просочиться в Уфу. Что же — только во вред тем, кто оплатил ее ввоз. Специалисты Россельхознадзора изъяли из розничного оборота сыры производства Германии, Италии, Голландии. Все 11 кг санкционки уничтожили с особой жестокостью. Сначала грана паданы и пармезаны измельчили в крошку, а потом залили химикатами.
Ранее Mkset сообщал о том, санкции троекратно накормили Башкирию.