mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Уфе уничтожили дефицитные деликатесы

В Уфе уничтожили дефицитные деликатесы

21 августа 2024, 08:25
Специалисты нашли 11 кг сыра и уничтожили его, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Санкционку обнаружили во время рейда в ТЦ «Башкирия» в Уфе во вторник, 20 августа. На прилавках торговых точек нашли сыры, которых в России быть не может с 2014 года. Именно тогда руководство РФ запретило их ввоз, введя ответное эмбарго на западные санкции.

Но каким-то образом спустя 10 лет санкционка все же смогла просочиться в Уфу. Что же — только во вред тем, кто оплатил ее ввоз. Специалисты Россельхознадзора изъяли из розничного оборота сыры производства Германии, Италии, Голландии. Все 11 кг санкционки уничтожили с особой жестокостью. Сначала грана паданы и пармезаны измельчили в крошку, а потом залили химикатами.

Ранее Mkset сообщал о том, санкции троекратно накормили Башкирию.

Санкции троекратно накормили Башкирию
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфа заменила звезд на День городаКак машины подорожают осенью?Живой смерч напугал Башкирию
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область
Подпишитесь
Уфа заменила звезд на День города
Сегодня, 07:47
Теlegram и What’sApp упали в Башкирии
Сегодня, 11:37
В Башкирии началось нашествие ядовитых монстров
Сегодня, 07:49
В Уфе нашли самую сухую воду
Сегодня, 10:49
Экс-мэра Межгорья отправят в колонию
Сегодня, 10:58
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
Сегодня, 10:23