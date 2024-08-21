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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Уфе спорят о самом узком месте

В Уфе спорят о самом узком месте

21 августа 2024, 10:05
Фото: https://vk.com
Причиной для онлайн-дискуссии стало падение дерева на проезжую часть и пешеходный тротуар.

Оживленный спор вызвал снимок происшествия на улице Софьи Перовской в Уфе, имевшее место в среду, 21 августа. Там упало дерево с раскидистой кроной. Пышное растение пало поперек автомобильного проезда, оставив для движения только крошечный однополосный просвет. Как и стоило полагать, падение дерева вызвало пробку на дороге Уфе.

Кроме того, оказался полностью блокирован пешеходный тротуар. Ствол дерева и его крона не оставили никаких шансов пешеходам. Если только те не решатся брать мощное дерево штурмом. Эту ситуацию сразу заметили пользователи соцсетей, где опубликовали фото с места падения дерева. Разгорелся спор о том, где в Уфе самый узкий тротуар — на улице Софьи Перовской или на улице Колгуевской. Справедливости ради отметим, что обе локации сложно назвать полноценным тротуаром — скорее опасной тропинкой вдоль проезжей части.

Самый узкий тротуар Уфы
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