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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

В Уфе потерялся избирательный участок

В Уфе потерялся избирательный участок

21 августа 2024, 14:13
Фото: 1MI
Куда он делся — говорится в документе городской администрации.
Сюжет
Выборы

Власти Уфы внесли коррективы в постановление об избирательных участках города. Согласно новой редакции документа, участок №8 будет расположен в Башкирской гимназии №102 по Островского, 16. Ранее голосовали местные жители в соседнем квартале — на Таллинской, 17.

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Напомним, в Башкирии на 6, 7 и 8 сентября 2024 года запланировали выборы главы региона. Ранее Mkset публиковал данные соцопроса среди жителей республики о том, за кого они отдали бы свой голос, а также изучал биографии кандидатов.

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#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Выборы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Документы#Избирательные участки#Законы
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