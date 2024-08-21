В Уфе потерялся избирательный участок

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Власти Уфы внесли коррективы в постановление об избирательных участках города. Согласно новой редакции документа, участок №8 будет расположен в Башкирской гимназии №102 по Островского, 16. Ранее голосовали местные жители в соседнем квартале — на Таллинской, 17.
Напомним, в Башкирии на 6, 7 и 8 сентября 2024 года запланировали выборы главы региона. Ранее Mkset публиковал данные соцопроса среди жителей республики о том, за кого они отдали бы свой голос, а также изучал биографии кандидатов.