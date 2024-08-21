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Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Уфе осветили башню с призраками

В Уфе осветили башню с призраками

21 августа 2024, 15:50
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Власти башкирской столицы всерьёз взялись за мистический объект, следует из сообщения градоначальника Ратмира Мавлиева.

В Уфе продолжают благоустраивать старинную Водонапорную башню. Как отчитался мэр города, рабочие установили на постройке наружное освещение. Помимо этого, у башни заканчивают с укладкой тротуара и заливкой подпорной стены.

На следующем этапе работ вокруг башни появятся ограждения. Кроме того, к объекту подвезут чернозём для посадки растений вокруг исторической постройки.

Видео: Ратмир Мавлиев / Telegram

Водонапорная башня или «Водокачка» была построена в конце XIX века. К концу XX века объект пришёл в упадок и стал бесхозной, частью культурного наследия её признали в 2021 году. Расположен объект в частном секторе недалеко от площади Салавата Юлаева.

За годы башня обросла рядом городских легенд. В частности, впечатлительные уфимцы рассказывают о шагах и плаче девушки, который можно иногда услышать в окрестностях «Водокачки».

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