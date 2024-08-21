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Published Сегодня, 05:33

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В Башкирии элиту поддержат из бюджета

В Башкирии элиту поддержат из бюджета

21 августа 2024, 05:33
Фото: 1MI
Соответствующий указ подписал глава регионального Кабмина Андрей Назаров.

В Башкирии уточнили порядок предоставления субсидий на поддержку аграриев, занятых элитным семеноводством, документ опубликован на региональном правовом портале.

Напомним, размеры господдержки на покупку элитных семян правительство республики утвердило в декабре 2023 года. Так, за покупку картофеля власти возместят до 50% затрат — до ₽60 тысяч за гектар и до ₽25 тысяч за тонну семян. На покупку же семян овощей открытого грунта возмещают до 30% — ₽60 тысяч за гектар и ₽6 млн за тонну. Как указано в свежем документе, средства выделяются из бюджета региона.

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Ранее Mkset сообщал о том, что ущерб сельскому хозяйству Башкирии от летней непогоды составил более ₽1 млрд.

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