В Башкирии элиту поддержат из бюджета

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:37
В Башкирии уточнили порядок предоставления субсидий на поддержку аграриев, занятых элитным семеноводством, документ опубликован на региональном правовом портале.
Напомним, размеры господдержки на покупку элитных семян правительство республики утвердило в декабре 2023 года. Так, за покупку картофеля власти возместят до 50% затрат — до ₽60 тысяч за гектар и до ₽25 тысяч за тонну семян. На покупку же семян овощей открытого грунта возмещают до 30% — ₽60 тысяч за гектар и ₽6 млн за тонну. Как указано в свежем документе, средства выделяются из бюджета региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что ущерб сельскому хозяйству Башкирии от летней непогоды составил более ₽1 млрд.