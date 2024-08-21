В Башкирии элиту поддержат из бюджета

Напомним, размеры господдержки на покупку элитных семян правительство республики утвердило в декабре 2023 года. Так, за покупку картофеля власти возместят до 50% затрат — до ₽60 тысяч за гектар и до ₽25 тысяч за тонну семян. На покупку же семян овощей открытого грунта возмещают до 30% — ₽60 тысяч за гектар и ₽6 млн за тонну. Как указано в свежем документе, средства выделяются из бюджета региона.