Уфимец спустя полгода сознался в кровавом убийстве друга

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Уфе спустя полгода расследовали пьяную поножовщину. Трагедия случилась в феврале 2024 года — 31-летний житель Альшеевского района позвал на застолье 26-летнего приятеля и двоих подруг. В какой-то момент между выпившими товарищами разгорелся спор — по данным Telegram-каналов, хозяин квартиры приревновал оппонента к своей возлюбленной. В какой-то момент импульсивный организатор банкета схватился за нож и ударил гостя им в сердце.
Вызывать скорую покалеченному «противнику» хозяин не стал. Вместо этого — укутал тело в простыню и унёс в погреб придворной постройки. Девушкам же мужчина под угрозой убийства строго запретил говорить кому-либо о случившемся.
Убийцу задержали правоохранители, заведено уголовное дело.