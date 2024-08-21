Уфимец спустя полгода сознался в кровавом убийстве друга

В Уфе спустя полгода расследовали пьяную поножовщину. Трагедия случилась в феврале 2024 года — 31-летний житель Альшеевского района позвал на застолье 26-летнего приятеля и двоих подруг. В какой-то момент между выпившими товарищами разгорелся спор — по данным Telegram-каналов, хозяин квартиры приревновал оппонента к своей возлюбленной. В какой-то момент импульсивный организатор банкета схватился за нож и ударил гостя им в сердце.