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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Уфимец спустя полгода сознался в кровавом убийстве друга

Уфимец спустя полгода сознался в кровавом убийстве друга

21 августа 2024, 09:28
Фото: 1MI
Преступник запугал всех свидетелей и запретил рассказывать о случившемся, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

В Уфе спустя полгода расследовали пьяную поножовщину. Трагедия случилась в феврале 2024 года — 31-летний житель Альшеевского района позвал на застолье 26-летнего приятеля и двоих подруг. В какой-то момент между выпившими товарищами разгорелся спор — по данным Telegram-каналов, хозяин квартиры приревновал оппонента к своей возлюбленной. В какой-то момент импульсивный организатор банкета схватился за нож и ударил гостя им в сердце.

Вызывать скорую покалеченному «противнику» хозяин не стал. Вместо этого — укутал тело в простыню и унёс в погреб придворной постройки. Девушкам же мужчина под угрозой убийства строго запретил говорить кому-либо о случившемся.

Убийцу задержали правоохранители, заведено уголовное дело.

Видео: МВД

Ранее аналогичная трагедия случилась в Салавате, где местный житель зарезал знакомого.

Салаватец зарезал друга «за базар»
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