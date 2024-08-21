Ученые рассказали о способе защиты городов от наводнений

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как сообщает newkhakasiya.online, результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications и помогли разработать новый подход к моделированию наводнений. Ученые уверены, что их выводы окажут помощь в оценке колебаний риска наводнений в разных населенных пунктах.
Специалисты создали усовершенствованную модель, которая позволит градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, вызванных изменениями в городской инфраструктуре. В своей работе они применили методики физиков, изучающих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела или сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в рисках наводнений между городами.
Разработанная модель для анализа позволяет предсказывать уровень угрозы наводнения в любом районе на уровне квартала. Она устанавливает связь между конфигурацией городских территорий, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.
С учетом изменения климата в будущем горожане будут все чаще сталкиваться с наводнениями, поэтому крайне важно, чтобы они были подготовлены и имели необходимые меры защиты.
Специалисты не предлагают перестраивать города. Но, по их мнению, полученные в ходе исследования результаты можно использовать за основу при обучении будущих инженеров-строителей. Это позволит новому поколению предвидеть потенциальное влияние застройки на риски наводнений.