Ученые рассказали о способе защиты городов от наводнений

Специалисты создали усовершенствованную модель, которая позволит градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, вызванных изменениями в городской инфраструктуре. В своей работе они применили методики физиков, изучающих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела или сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в рисках наводнений между городами.