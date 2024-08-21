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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Ученые рассказали о способе защиты городов от наводнений

Ученые рассказали о способе защиты городов от наводнений

21 августа 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Исследования, проведенные учеными, показали, что городской дизайн и расположение зданий влияют на способность городов справляться с наводнениями.

Как сообщает newkhakasiya.online, результаты данного исследования были опубликованы в журнале Nature Communications и помогли разработать новый подход к моделированию наводнений. Ученые уверены, что их выводы окажут помощь в оценке колебаний риска наводнений в разных населенных пунктах.

Специалисты создали усовершенствованную модель, которая позволит градостроителям более точно оценивать вероятность наводнений, вызванных изменениями в городской инфраструктуре. В своей работе они применили методики физиков, изучающих сложные системы, такие как неупорядоченные твердые тела или сложные жидкости, чтобы определить общие принципы, объясняющие различия в рисках наводнений между городами.

Разработанная модель для анализа позволяет предсказывать уровень угрозы наводнения в любом районе на уровне квартала. Она устанавливает связь между конфигурацией городских территорий, экстремальными осадками и ущербом от наводнений.

С учетом изменения климата в будущем горожане будут все чаще сталкиваться с наводнениями, поэтому крайне важно, чтобы они были подготовлены и имели необходимые меры защиты.

Специалисты не предлагают перестраивать города. Но, по их мнению, полученные в ходе исследования результаты можно использовать за основу при обучении будущих инженеров-строителей. Это позволит новому поколению предвидеть потенциальное влияние застройки на риски наводнений.

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