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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

В Башкирии автобус с детьми опрокинулся в кювет

Школьный автобус — «перевёртыш» заинтересовал башкирских следователей

21 августа 2024, 17:57
Фото: ГАИ РБ

В Башкирии автобус с детьми опрокинулся в кювет

В Башкирии начали доследственную проверку инцидента со съездом в кювет школьного автобуса — сообщает региональное управление Следственного комитета.

Напомним, инцидент случился вечером в среду, 21 августа, на трассе в Белокатайском районе Республики Башкортостан — вблизи деревни Ашаево. Транспортное средство под управлением 56-летнего шофёра угодило в небольшой овраг и опрокинулось на бок.

В автобусе в этот момент ехали дети — Госавтоинспекция называла число в 17 школьников, в свою очередь, Следственный комитет пишет о 16 ребятах — в возрасте от 10 до 16 лет. К счастью, в результате инцидента никто из несовершеннолетних пассажиров не пострадал. Водитель также остался цел.

Автобус с детьми перевернулся на границе Башкирии
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Правоохранители собираются проверить, как соблюдались правила безопасности при перевозке детей и что именно привело к инциденту.

Кроме того, свою проверку проведут и прокуроры. Прокуратуру Башкирии интересует то, как была организована перевозка, а также возможные предпосылки ДТП с участием детей.

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