Школьный автобус — «перевёртыш» заинтересовал башкирских следователей

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Напомним, инцидент случился вечером в среду, 21 августа, на трассе в Белокатайском районе Республики Башкортостан — вблизи деревни Ашаево. Транспортное средство под управлением 56-летнего шофёра угодило в небольшой овраг и опрокинулось на бок.
В автобусе в этот момент ехали дети — Госавтоинспекция называла число в 17 школьников, в свою очередь, Следственный комитет пишет о 16 ребятах — в возрасте от 10 до 16 лет. К счастью, в результате инцидента никто из несовершеннолетних пассажиров не пострадал. Водитель также остался цел.
Правоохранители собираются проверить, как соблюдались правила безопасности при перевозке детей и что именно привело к инциденту.
Кроме того, свою проверку проведут и прокуроры. Прокуратуру Башкирии интересует то, как была организована перевозка, а также возможные предпосылки ДТП с участием детей.