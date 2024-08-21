Школьный автобус — «перевёртыш» заинтересовал башкирских следователей

В автобусе в этот момент ехали дети — Госавтоинспекция называла число в 17 школьников, в свою очередь, Следственный комитет пишет о 16 ребятах — в возрасте от 10 до 16 лет. К счастью, в результате инцидента никто из несовершеннолетних пассажиров не пострадал. Водитель также остался цел.