Секреты успешной посадки и обрезки клубники в августе: выбираем место и подкормку

В конце лета и начале осени садоводы задумываются о пересадке клубники. Почему именно в этот период и как сделать всё правильно, чтобы в следующем году иметь богатый урожай? Раскроем все секреты в нашем подробном обзоре.

Пересадка клубники в августе или сентябре обеспечивает растениям достаточно времени для хорошего укоренения до наступления зимы. Не рекомендуется откладывать этот процесс до весны, так как молодые кусты не успеют окрепнуть и плодоносить в первый год. Следуя совету экспертов по садоводству из паблика «Дачные хитрости. Полезные советы», лучше провести пересадку в конце лета, чтобы уже на следующий год насладиться первыми урожаями ягод. — Регулярное обновление посадок раз в три-четыре года гарантирует стабильный урожай сочных и крупных ягод. Как выбрать место для новой грядки? Правильный выбор места для новых грядок играет решающую роль в его успешном выращивании. Рекомендуется пересаживать растение на участки, где ранее выращивали петрушку, укроп, лук или чеснок, так как эти культуры не учитывают размножение болезнетворных собраний, вредных для ягод. В то же время следует соблюдать места, где росли картофель, огурцы, капуста, перец или баклажаны, поскольку эти растения в последнее время развиваются по таким заболеваниям, как клубника, и могут вызвать инфекцию для новых посадок. Как подготовить землю под посадку? Фото: 1MI Как подготовить землю под посадку? Перед пересадкой необходимо тщательно подготовить почву. Клубника будет расти на новом месте несколько лет, и без надлежащей подкормки это может негативно сказаться на урожае. — На 1 квадратный метр земли рекомендуют внести 1 ведро компоста, 20 г сернокислого калия, 25 г мочевины и 40 г суперфосфата. Альтернативный рецепт — смешать 1 ведро земли, 1 ведро компоста, 1 ведро перегноя и 2 стакана золы на 1 квадратный метр, — советует садовод и блогер Алла Коломнина. Перед пересадкой клубники на новое место крайне важно тщательно подготовить почву, так как растения будут на ней расти и плодоносить несколько лет подряд. Неправильно подготовленная грядка может привести к снижению урожайности и ухудшению качества ягод. Для обогащения почвы на каждый квадратный метр участка рекомендуется внести следующие удобрения: 1 ведро компоста, которое обеспечит растения органическими веществами;

20 грамм сернокислого калия для улучшения устойчивости клубники к болезням и повышения содержания сахара в ягодах;

25 грамм мочевины как источника азота, необходимого для активного роста зеленой массы;

40 грамм суперфосфата для стимуляции корневого роста и цветения. Если предпочтение отдается органическим удобрениям, можно использовать альтернативный рецепт подготовки почвы. Для этого на каждый квадратный метр смешивают 1 ведро плодородной земли, 1 ведро компоста, 1 ведро перегноя и 2 стакана древесной золы. Такая смесь обеспечит клубнику всеми необходимыми питательными веществами на длительный период и создаст оптимальные условия для ее роста и развития. Тонкости посадки: шаг за шагом Правильная посадка клубники — залог её успешного роста и обильного плодоношения. Расстояние между кустами должно составлять 30-40 см. Лунка для посадки должна быть средней глубины, чтобы корни свободно помещались, но не были слишком близко к поверхности. Слишком мелкая лунка может привести к вымерзанию куста зимой. Перед посадкой в лунку нужно налить воду. Садоводы иногда сажают в одну лунку сразу два мелких кустика, опасаясь, что по отдельности они не приживутся. После посадки корни следует присыпать землей и слегка прижать руками. Землю на грядке можно мульчировать органическими материалами, такими как солома, либо использовать специальный укрывной материал. Ранее эксперты рассказали, как спасти урожай от вредителей. Читайте также: Как хранить книги дома, если их очень много: советы, которые спасут ваш интерьер Секрет бабушек: как вырастить и сохранить лук до весны без холодильника Как помыть окна без разводов и специальных средств?