Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять золой

Древесная зола — одно из самых популярных удобрений среди садоводов. Оно богато калием, кальцием, магнием и другими микроэлементами, которые способствуют росту и развитию. Однако не все так просто. Некоторые культуры могут негативно реагировать на такие подкормки, особенно в августе, когда всё в саду готовится к плодоношению и сбору урожая. В этом материале мы расскажем, какие виды растений стоит обходить стороной при удобрении.