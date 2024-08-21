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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять

Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять золой

21 августа 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney
Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять
В конце лета, когда большинство огородников продолжают активно ухаживать за своими растениями, есть одно важное предостережение: неправильное использование золы может негативно сказаться на урожае.

Древесная зола — одно из самых популярных удобрений среди садоводов. Оно богато калием, кальцием, магнием и другими микроэлементами, которые способствуют росту и развитию. Однако не все так просто. Некоторые культуры могут негативно реагировать на такие подкормки, особенно в августе, когда всё в саду готовится к плодоношению и сбору урожая. В этом материале мы расскажем, какие виды растений стоит обходить стороной при удобрении.

Почему зола полезна, но опасна?

Продукт сгорания древесины содержит множество полезных элементов, необходимых для роста. Но, как и любое другое удобрение, зола имеет свои особенности.

— Она обладает химической реакцией, а это значит, что может изменять pH почвы, делая её более щелочной. Для некоторых это может быть настоящей катастрофой, — рассказала агрохимик и растениевод Виктория Карелина.

Морковь

Корнеплод, который предпочитает нейтральные или слегка кислые земли. Внесение подкормки может повысить щелочность почвы, что приводит к ухудшению всасывания питательных веществ. В результате морковь может стать деформированной и потерять свой насыщенный вкус.

МорковьМорковь
Морковь
Фото: Изображение Midjourney

Шпинат

При повышении щелочности земли шпинат начинает хуже усваивать железо, что может привести к хлорозу — заболеванию, при котором листья растения желтеют и теряют свою насыщенную окраску.

Щавель

Если на грядку с щавелем посыпать золу, почва станет более щелочной. Из-за этого щавель может расти медленнее и стать менее вкусным. Листья могут стать менее сочными и более жесткими.

ЩавельЩавель
Щавель
Фото: Изображение Midjourney

Ревень

Как и щавель, является любителем кислых почв. Сгоревшее дерево в виде удобрения также может негативно сказаться на развитии. Листья ревеня могут стать менее крупными и потерять свою сочность.

Редис

Овощ с корнем, который не любит, когда почва слишком щелочная. Если в августе на грядку с редисом посыпать пепел, то растение может получиться горьким и менее сочным, чем обычно.

РедисРедис
Редис
Фото: Изображение Midjourney
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