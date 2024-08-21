«Не помню, как застрял»: пожилого уфимца вытаскивали из забора

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Свидетелями этой картины уфимцы стали вечером вторника, 20 августа — речь идёт о лицее №62 в микрорайоне Черниковка. Очевидцы вызвали на место 112. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента разогнули прутья и вызволили 61-летнего «пленника».
Сам мужчина объяснить, что ему потребовалось на территории школы и как он оказался зажатым, не смог. От помощи медиков он отказался и отправился по своим делам.