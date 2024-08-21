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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Уфе пожилой мужчина застрял в заборе школы

«Не помню, как застрял»: пожилого уфимца вытаскивали из забора

21 августа 2024, 11:25
Фото: Google Maps

В Уфе пожилой мужчина застрял в заборе школы

В Уфе пожилой горожанин застрял меж прутьев ограды школы — об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

Свидетелями этой картины уфимцы стали вечером вторника, 20 августа — речь идёт о лицее №62 в микрорайоне Черниковка. Очевидцы вызвали на место 112. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента разогнули прутья и вызволили 61-летнего «пленника».

Сам мужчина объяснить, что ему потребовалось на территории школы и как он оказался зажатым, не смог. От помощи медиков он отказался и отправился по своим делам.

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