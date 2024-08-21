Как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы собрать урожай через год

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Клубника летнего сорта дарит урожай в начале лета, после чего восстанавливает силы для будущего сезона. В этот критический период особенно важно обеспечить растениям всестороннюю поддержку. Специалисты из Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» делятся советами по уходу в последний месяц лета.
Вода для клубники важна не только во время плодоношения. После созревания последних ягод растение начинает подготовку к следующему циклу жизни, активируя незаметный, но критически важный процесс формирования плодовых почек. Недостаток влаги может нарушить этот процесс вегетации.
Ягода сама указывает на необходимость полива: кусты опускаются, а листья начинают сохнуть. Полив можно осуществлять как с помощью дождевания, так и под корень, так как солнце уже не такое жаркое и риск ожогов листьев снижен. Эксперт рекомендует поддерживать регулярность полива, чтобы избежать пересыхания почвы.
Правильная обрезка помогает кустам стать крепче и здоровее. Если листья на кусте начинают покрываться пятнами и вянуть, их нужно срезать, оставив только 3-4 здоровых листа. Также стоит удалить лишние побеги (усы), если это еще не сделано в июле. Обрезка помогает растению сосредоточить свои силы на подготовке к зиме и формировании новых почек.
— Для обрезки лучше использовать острые садовые ножницы или секатор, чтобы не повредить куст. Также важно проверить корни растения. Если вы заметите признаки болезней, такие как гниль или плесень, необходимо принять меры для их лечения, — рассказала агрохимик и растениевод Виктория Карелина.
В августе клубнику нужно подкормить удобрением, богатым фосфором и калием. Для этого нужно:
Распределение удобрения: равномерно распределите полученную смесь удобрений по поверхности почвы вокруг растений, избегая попадания на листья.
Полив: после распределения тщательно полейте клубнику, чтобы удобрения хорошо растворились и проникли в почву к корням растений. Полив должен быть достаточно обильным, но избегайте застоя воды.
Лучше всего подкармливать клубнику после полива, чтобы удобрения легче поглотились корнями. Не забывайте соблюдать меру в дозировке, чтобы не повредить корни растения.
Клубника на вашем участке может заболеть или стать жертвой вредителей, поэтому важно часто проверять её и лечить при необходимости. Для этого есть особые средства — фунгициды против грибковых болезней и инсектициды против насекомых. Вы можете купить их в магазинах для садоводов.
Регулярно обрабатывая клубнику этими средствами, вы поможете ей остаться здоровой особенно важно перед зимой, когда растение готовится к холодам.
О том как успешно пересадить клубники в августе рассказали в предыдущем материале.