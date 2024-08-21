Как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы собрать урожай через год

Правильная обрезка помогает кустам стать крепче и здоровее. Если листья на кусте начинают покрываться пятнами и вянуть, их нужно срезать, оставив только 3-4 здоровых листа. Также стоит удалить лишние побеги (усы), если это еще не сделано в июле. Обрезка помогает растению сосредоточить свои силы на подготовке к зиме и формировании новых почек.