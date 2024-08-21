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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Как подкормить тыкву в августе для обильного урожая: советы дачникам

Как подкормить тыкву в августе для обильного урожая: советы дачникам

21 августа 2024, 11:38
Фото: 1MI
Как подкормить тыкву в августе для обильного урожая: советы дачникам
Осенью начинается долгожданный период сбора урожая тыквы. Однако для максимального успеха в этом деле дачники должны предпринимать важные шаги уже в конце лета. В августе тыква активно наращивает массу, и без правильной подкормки урожай может оказаться гораздо скромнее, чем ожидалось.

Август — ключевой месяц для тыквы. Именно в это время растение активно наращивает массу плодов. Если не обеспечить тыкву всеми необходимыми элементами, урожай может сильно пострадать. Восполнение дефицита питательных веществ в августе поможет избежать проблем с формированием плодов и обеспечит их равномерное созревание.

Как говорит ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, «правильная подкормка в конце лета может сделать чудеса».

Идеальная августовская подкормка для тыквы

Для получения максимальной эффективности от подкормки, необходимо использовать правильные ингредиенты. Эксперт рекомендует следующий состав:

  • Настой коровяка в концентрации 1:10.
  • Несгоревшие остатки древесины (1 стакан на 10 литров).
  • Сульфат калия (40 граммов на 10 литров).

Каждый куст тыквы должен получить по 2 литра этого раствора. Такой состав обеспечит растение необходимыми азотом, калием и фосфором, что позволит избежать дефицита этих важных элементов.

— В августе, удобряя тыкву, вы создаете основу для обильного урожая в осенний период. Критически важно правильно подобрать состав удобрения и уделить индивидуальное внимание каждому растению, — рассказывает Анастасия Коврижных в интервью «БелНовости».
Идеальная августовская подкормка для тыквыИдеальная августовская подкормка для тыквы
Идеальная августовская подкормка для тыквы
Фото: Изображение Midjourney

Органические подкормки

Тыква отлично растет в почвах, обогащенных органическими веществами. Если вы когда-либо выращивали тыкву на компостной куче, то наверняка заметили, что такие растения имеют сильный рост и крупные плоды. Компост обеспечивает растения всем необходимым питанием на весь сезон, поэтому достаточно лишь регулярно поливать и несколько раз за сезон подкармливать их комплексными минеральными удобрениями.

Один из самых эффективных способов подкормки — это использование настоя из перегнившей травы, известного как «ферментированный чай». Для его приготовления опытный садовод Дмитрий советует сделать следующие действия:

  1. Собрать и предварительно обработать растительный материал: соберите скошенную траву или сорняки. Удалите крупные и грубые части, оставив только мелкие и мягкие листья и стебли.
  2. Ферментация травы: сложите собранную траву в кучу на солнечном месте. Оставьте её на 2-3 дня для начала процесса гниения. Трава должна стать влажной и начать выделять тепло.
  3. Приготовление настоя: после того как собранный материал начнет гнить, насыпьте её в ведро примерно на четверть объема. Залейте холодной водой так, чтобы она полностью покрыла растительный материал. Добавьте 100 г золы в ведро.
  4. Настаивание: перемешайте содержимое, чтобы зола равномерно распределилась. Накройте ведро крышкой или марлей и оставьте настаиваться на солнце или в теплом месте в течение 2-3 часов.
  5. Использование: после настаивания процедите полученный «ферментированный чай» через сито или марлю, чтобы удалить остатки травы и золы. Готовый раствор можно использовать для полива.

Рекомендации по применению:

  • Поливайте тыкву «ферментированным чаем» раз в неделю в течение всего вегетационного периода.
  • Разбавлять раствор не требуется, используйте его в чистом виде.
  • Обратите внимание на реакцию растений: если листья начнут желтеть или пожелтение усилится, сократите частоту полива или перестаньте использовать данный раствор.
Органические подкормкиОрганические подкормки
Органические подкормки
Фото: Изображение Midjourney

Минеральные удобрения

Для того чтобы тыква хорошо росла и давала обильный урожай, ей необходимы не только органические, но и минеральные удобрения. Особенно важно подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями в период созревания плодов. Это поможет замедлить старение растений и улучшить сохранность урожая.

Для подкормки можно использовать следующие препараты:

  • Суперфосфат: 1 столовая ложка на 10 литров воды.
  • Сульфат калия: 1 столовая ложка на 10 литров воды.
— Эти удобрения можно смешивать и применять вместе или использовать готовые комплексные удобрения, такие как «Кристалон Оранжевый» или «Агромастер», — рассказывает эксперт и блогер Екатерина Горбачёнок.

Если тыква выращивается на неплодородной или песчаной почве, количество подкормок следует увеличить до 7-10 раз за сезон. Это особенно актуально для длинноплетистых сортов с крупными плодами, которые требуют большего количества питательных веществ.

Минеральные удобренияМинеральные удобрения
Минеральные удобрения
Фото: Изображение Midjourney

Рекомендации по уходу за тыквой в конце сезона

Чтобы направить все силы растения на формирование плодов, важно регулярно прищипывать побеги. В конце лета нужно оставить 4-5 листьев после завязавшейся тыквы. Также следует удалять поврежденные и пожелтевшие листья, особенно если на них видны признаки заболеваний. Обрезку лучше проводить в солнечную погоду, чтобы срезы быстрее подсыхали и не давали проникнуть инфекциям.

Подготовка грядки для следующего сезона

Если вы планируете выращивать тыкву и в следующем году, начните готовить грядку с осени. Выберите солнечный участок, внесите под перекопку перегной, компост, суперфосфат и сульфат калия. Хорошими предшественниками для тыквы являются картофель, лук, капуста и бобовые.

Ранее эксперты рассказали как подготовить как подготовить погреб к хранению урожая.

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