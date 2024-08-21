Как подкормить тыкву в августе для обильного урожая: советы дачникам

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Август — ключевой месяц для тыквы. Именно в это время растение активно наращивает массу плодов. Если не обеспечить тыкву всеми необходимыми элементами, урожай может сильно пострадать. Восполнение дефицита питательных веществ в августе поможет избежать проблем с формированием плодов и обеспечит их равномерное созревание.
Как говорит ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, «правильная подкормка в конце лета может сделать чудеса».
Для получения максимальной эффективности от подкормки, необходимо использовать правильные ингредиенты. Эксперт рекомендует следующий состав:
Каждый куст тыквы должен получить по 2 литра этого раствора. Такой состав обеспечит растение необходимыми азотом, калием и фосфором, что позволит избежать дефицита этих важных элементов.
— В августе, удобряя тыкву, вы создаете основу для обильного урожая в осенний период. Критически важно правильно подобрать состав удобрения и уделить индивидуальное внимание каждому растению, — рассказывает Анастасия Коврижных в интервью «БелНовости».
Тыква отлично растет в почвах, обогащенных органическими веществами. Если вы когда-либо выращивали тыкву на компостной куче, то наверняка заметили, что такие растения имеют сильный рост и крупные плоды. Компост обеспечивает растения всем необходимым питанием на весь сезон, поэтому достаточно лишь регулярно поливать и несколько раз за сезон подкармливать их комплексными минеральными удобрениями.
Один из самых эффективных способов подкормки — это использование настоя из перегнившей травы, известного как «ферментированный чай». Для его приготовления опытный садовод Дмитрий советует сделать следующие действия:
Для того чтобы тыква хорошо росла и давала обильный урожай, ей необходимы не только органические, но и минеральные удобрения. Особенно важно подкармливать растения калийно-фосфорными удобрениями в период созревания плодов. Это поможет замедлить старение растений и улучшить сохранность урожая.
Для подкормки можно использовать следующие препараты:
— Эти удобрения можно смешивать и применять вместе или использовать готовые комплексные удобрения, такие как «Кристалон Оранжевый» или «Агромастер», — рассказывает эксперт и блогер Екатерина Горбачёнок.
Если тыква выращивается на неплодородной или песчаной почве, количество подкормок следует увеличить до 7-10 раз за сезон. Это особенно актуально для длинноплетистых сортов с крупными плодами, которые требуют большего количества питательных веществ.
Чтобы направить все силы растения на формирование плодов, важно регулярно прищипывать побеги. В конце лета нужно оставить 4-5 листьев после завязавшейся тыквы. Также следует удалять поврежденные и пожелтевшие листья, особенно если на них видны признаки заболеваний. Обрезку лучше проводить в солнечную погоду, чтобы срезы быстрее подсыхали и не давали проникнуть инфекциям.
Если вы планируете выращивать тыкву и в следующем году, начните готовить грядку с осени. Выберите солнечный участок, внесите под перекопку перегной, компост, суперфосфат и сульфат калия. Хорошими предшественниками для тыквы являются картофель, лук, капуста и бобовые.
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