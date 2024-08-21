Как подкормить тыкву в августе для обильного урожая: советы дачникам

Тыква отлично растет в почвах, обогащенных органическими веществами. Если вы когда-либо выращивали тыкву на компостной куче, то наверняка заметили, что такие растения имеют сильный рост и крупные плоды. Компост обеспечивает растения всем необходимым питанием на весь сезон, поэтому достаточно лишь регулярно поливать и несколько раз за сезон подкармливать их комплексными минеральными удобрениями.