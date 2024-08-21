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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Дезинсектор Меньшиков назвал эффект от аэрозолей против тараканов ограниченным

21 августа 2024, 10:53
Эксперт отметил, что на определенном этапе борьбы с вредителями аэрозоли дают определенный эффект, но он не решающий и после необходимо обработать более сильными средствами.

Дезинсектор Алексей Меньшиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал исследование американских ученых, которые выяснили, что популярные аэрозоли неэффективны в борьбе с рыжими тараканами. Специалист отметил, что на определенном этапе борьбы с ними можно использовать аэрозоли, такие как дихлофос. Он подчеркнул, что определенный эффект от них есть, но он не решающий.

Меньшиков рассказал, что дихлофос является низкоконцентрированным составом и он может местно разогнать тараканов. При прямом попадании она убивает насекомое, а при обработке места они разбегаются, но не погибают, а лишь получают ожоги. Однако, если обработанное место входит в маршрут миграции тараканов, то они могут принести отраву в гнездо.

Эксперт сообщил, что главная задача при борьбе с вредителями — найти их гнездо. Оно чаще всего находится на кухне. Для того, чтобы его обнаружить, нужно отодвигать мебель и технику, а некоторые приборы даже придется разобрать. По его словам, часто насекомые гнездятся в микроволновках и кофейных аппаратах. После уничтожения гнезда нужно провести дезинфекцию аэрозолем. Меньшиков добавил, что после этого нужно пригласить специалистов, чтобы они обработали помещение более сильными средствами.

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