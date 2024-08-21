Дезинсектор Меньшиков назвал эффект от аэрозолей против тараканов ограниченным

Эксперт сообщил, что главная задача при борьбе с вредителями — найти их гнездо. Оно чаще всего находится на кухне. Для того, чтобы его обнаружить, нужно отодвигать мебель и технику, а некоторые приборы даже придется разобрать. По его словам, часто насекомые гнездятся в микроволновках и кофейных аппаратах. После уничтожения гнезда нужно провести дезинфекцию аэрозолем. Меньшиков добавил, что после этого нужно пригласить специалистов, чтобы они обработали помещение более сильными средствами.