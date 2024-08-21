Дезинсектор Меньшиков назвал эффект от аэрозолей против тараканов ограниченным

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Дезинсектор Алексей Меньшиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал исследование американских ученых, которые выяснили, что популярные аэрозоли неэффективны в борьбе с рыжими тараканами. Специалист отметил, что на определенном этапе борьбы с ними можно использовать аэрозоли, такие как дихлофос. Он подчеркнул, что определенный эффект от них есть, но он не решающий.
Меньшиков рассказал, что дихлофос является низкоконцентрированным составом и он может местно разогнать тараканов. При прямом попадании она убивает насекомое, а при обработке места они разбегаются, но не погибают, а лишь получают ожоги. Однако, если обработанное место входит в маршрут миграции тараканов, то они могут принести отраву в гнездо.
Эксперт сообщил, что главная задача при борьбе с вредителями — найти их гнездо. Оно чаще всего находится на кухне. Для того, чтобы его обнаружить, нужно отодвигать мебель и технику, а некоторые приборы даже придется разобрать. По его словам, часто насекомые гнездятся в микроволновках и кофейных аппаратах. После уничтожения гнезда нужно провести дезинфекцию аэрозолем. Меньшиков добавил, что после этого нужно пригласить специалистов, чтобы они обработали помещение более сильными средствами.