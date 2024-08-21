Чуму обнаружили в Башкирии

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как минимум два случаи заболевания туляремией — или малой чумой — зафиксировали в ТСН «Дачник» под городом Агидель. Об этом пишут местные жители, прикладывая фотографии специалистов, работающих в населённом пункте в химзащите. Официальные ведомства пока информацию никак не комментировали.
Утверждается, что до 8 сентября жителям порекомендовали не посещать сады. Вакцинироваться от опасной болезни предлагают в поликлинике города Агидель. Прививочный кабинет при этом работает с 08:00 до 11:00 и с 14:00 до 16:00, по выходным получить вакцину от туляремию там не получится.
Судя по кадрами, публикуемым очевидцам, сейчас село обрабатывают от грызунов — они являются одними из переносчиков туляремии. Один из жильцов высказал своё недовольство по поводу времени для проведения таких работ.
— Обрабатывать надо было в начале лето, а не когда уже снег собирается ложиться! — написал Ралиф Г. в сообществе садового товарищества.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Как только в ведомстве подтвердят или опровергнут информацию, редакция опубликует ответ надзорного органа.
Туляремия — это природно-очаговое заболевание, которое вызывают бактерии Francisella tularensis. Малая чума характеризуется поражением внутренних органов — лёгких, кишечника —, а также слизистой глаз, кожи и лимфатической системы.
Как гласят данные в открытых источниках, вызвать малую чуму способны всего десять бактерий, попавших в организм. Переносчиками этого заболевания, как уже было сказано, являются мелкие грызуны. Наряду с ними источниками инфекции могут стать комары, домашние млекопитающие, а также некоторые птицы, земноводные и рыбы. Однако чаще всего речь о москитах и мышах.
Сама болезнь распространена в регионах Северного полушария с умеренным климатом. Путей передачи туляремии существует четыре:
При этом стоит отметить, что человек туляремией заразить здорового не может.
Врачи пришли к выводу, что инкубационный период этой болезни составляет около недели, однако были случаи, когда он длился всего три дня или, наоборот, порядка трёх недель.
Болезнь способна протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой формах. Характеризуется она, в частности, следующими признаками:
Больным малой чумой обычно назначают антибактериальные лекарства, а также проводят терапию против отдельных симптомов и дезинтоксикацию. Тяжёлые формы лечатся под постоянным наблюдением медицинских работников. Открытые язвы перевязывают с антисептическими средствами, вскрывают нагноившиеся бубоны при их наличии.
Для профилактики используется специальная вакцина от туляремии. Защищает она на пять лет, после чего необходимо проводить ревакцинацию. Наиболее подвержены риску заразиться туляремией ветеринары, лесничие, а также сотрудники зверохозяйств, рыбаки и охотники. Занятые в этих сферах подлежат плановой вакцинации.
Помимо этого, рекомендуется носить защитные одежду и обувь, не пить некипячённую воду, употреблять в пищу мясо после тщательной термической обработки. Снизить контакты с телами погибших зверей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в деревне Екатериновка Белебеевского района вводился карантин из-за бешенства животных. Очаг смертельного заболевания обнаружили в одном из местных хозяйств. Все ограничительные меры — в частности, запрет на ярмарки и перемещение домашних животных — полностью сняли 19 августа. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.