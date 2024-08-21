Чуму обнаружили в Башкирии

Как гласят данные в открытых источниках, вызвать малую чуму способны всего десять бактерий, попавших в организм. Переносчиками этого заболевания, как уже было сказано, являются мелкие грызуны. Наряду с ними источниками инфекции могут стать комары, домашние млекопитающие, а также некоторые птицы, земноводные и рыбы. Однако чаще всего речь о москитах и мышах.