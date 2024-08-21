Боец из Башкирии шокировал Чичерину

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Рок-певицу Юлию Чичерину привело в восторг башкирское горловое пение — боец «Башкирского батальона» продемонстрировал этот навык в ходе совместного выступления с артисткой в зоне СВО перед военнослужащими. Кадрами перформанса делятся Telegram-каналы.
На записи звучит песня «Икона Донбасса», которую Чичерина часто исполняет на полевых концертах.
Артистка должна была выступить в Уфе в сентябре 2022 года на фестивале «Боевая высота», однако отказалась от этой идеи «из соображений безопасности». В СМИ появлялась информация, что Чичерина отменила своё выступление из-за слухов о её баснословных гонорарах.
По мнению самой артистки, сам факт рапространения такой информации говорит о наличии врагов и недоброжелателей в числе близких к организаторам людей.