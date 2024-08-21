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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Боец из Башкирии шокировал Чичерину

Боец из Башкирии шокировал Чичерину

21 августа 2024, 12:01
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Известная артистка выступила вместе с воином и оценила шикарное башкирское горловое пение.

Рок-певицу Юлию Чичерину привело в восторг башкирское горловое пение — боец «Башкирского батальона» продемонстрировал этот навык в ходе совместного выступления с артисткой в зоне СВО перед военнослужащими. Кадрами перформанса делятся Telegram-каналы.

На записи звучит песня «Икона Донбасса», которую Чичерина часто исполняет на полевых концертах.

Артистка должна была выступить в Уфе в сентябре 2022 года на фестивале «Боевая высота», однако отказалась от этой идеи «из соображений безопасности». В СМИ появлялась информация, что Чичерина отменила своё выступление из-за слухов о её баснословных гонорарах.

По мнению самой артистки, сам факт рапространения такой информации говорит о наличии врагов и недоброжелателей в числе близких к организаторам людей.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Музыка#Война#Спецоперация#СВО#Рок#Чичерина
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