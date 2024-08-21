Боец из Башкирии шокировал Чичерину

Артистка должна была выступить в Уфе в сентябре 2022 года на фестивале «Боевая высота», однако отказалась от этой идеи «из соображений безопасности». В СМИ появлялась информация, что Чичерина отменила своё выступление из-за слухов о её баснословных гонорарах.