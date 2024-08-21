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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Автобус с детьми перевернулся на границе Башкирии

Автобус с детьми перевернулся на границе Башкирии

21 августа 2024, 16:09
Фото: ГАИ РБ
На место срочно выехала скорая, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Сюжет
Дети

ДТП со школьным автобусом произошло на трассе вблизи села Калиновка Челябинской области — на границе с Белокатайским районом Башкирии. По данным ГАИ Башкирии, транспортное средство двигалось из детского лагеря под Туймазами в Екатеринбург.

Водитель автобуса марки Mercedes-Benz — 56-летний мужчина — каким-то образом потерял управление и съехал в кювет, где машина перевернулась на бок. В салоне в этот момент ехало 17 детей. Самому младшему из них — 10 лет, самому старшему — 16.

Видео: ГАИ РБ

Обошлось, впрочем, без серьёзных травм — всех детей осмотрели медики, после чего воспитанников увезли в школу-интернат неподалёку для временного размещения. Продолжили дети путь до Свердловской области в резервном автобусе. Обстоятельства аварии же выясняют правоохранители.

Кадры с места происшествия публикует башкортостанское управление МЧС.

Директор школы оказался крайним в ДТП
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии директора школы наказали за аварию со школьным автобусом.

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