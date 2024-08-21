Автобус с детьми перевернулся на границе Башкирии

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
ДТП со школьным автобусом произошло на трассе вблизи села Калиновка Челябинской области — на границе с Белокатайским районом Башкирии. По данным ГАИ Башкирии, транспортное средство двигалось из детского лагеря под Туймазами в Екатеринбург.
Водитель автобуса марки Mercedes-Benz — 56-летний мужчина — каким-то образом потерял управление и съехал в кювет, где машина перевернулась на бок. В салоне в этот момент ехало 17 детей. Самому младшему из них — 10 лет, самому старшему — 16.
Обошлось, впрочем, без серьёзных травм — всех детей осмотрели медики, после чего воспитанников увезли в школу-интернат неподалёку для временного размещения. Продолжили дети путь до Свердловской области в резервном автобусе. Обстоятельства аварии же выясняют правоохранители.
Кадры с места происшествия публикует башкортостанское управление МЧС.