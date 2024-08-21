Автобус с детьми перевернулся на границе Башкирии

Водитель автобуса марки Mercedes-Benz — 56-летний мужчина — каким-то образом потерял управление и съехал в кювет, где машина перевернулась на бок. В салоне в этот момент ехало 17 детей. Самому младшему из них — 10 лет, самому старшему — 16.