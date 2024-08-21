Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.
В связи с чем, Авито выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.
В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.
Также Авито предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей Авито Работа откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.
Ранее Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.
Команда Авито разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.
«Наше предназначение — соединять людей, в данном случае — тех, кто хочет помочь и тех, кому эта помощь необходима. Этот принцип лежит в основе работы Авито. Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей», — сообщили в компании.