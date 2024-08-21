Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

В связи с чем, Авито выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.