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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

Авито и Госуслуги разработали проект для организации помощи жителям Курской области

21 августа 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Авито запустил алгоритм, способствующий быстрому расселению пострадавших. Пользователи смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома.

Для этого уже создан и действует новый фильтр в разделе «Аренда недвижимости» — «Могу предоставить жилье бесплатно». Подробная информация о нем размещена на специальной странице, куда по мере запуска будут добавлены новые меры поддержки.

В связи с чем, Авито выступил с инициативой в адрес Правительства РФ с просьбой утвердить алгоритмы Авито Недвижимости, а также помочь с информированием пострадавшего населения о доступной на Авито помощи. Предварительно с Минцифры проработали механизмы верификации и направили запрос в Правительство на их утверждение.

В ближайшее время на Авито станет доступен раздел для тех, кто ищет временное жилье, объявления будут отмечены значком #яПомогаю и объединены в специальном разделе.

Также Авито предоставит помощь жителям Курска, вынужденно покинувшим свои дома с поиском временной работы, запустив для соискателей фильтр «Работа с проживанием», рекомендации по поиску работы и подработки. В целях поддержки работодателей Авито Работа откроет возможность бесплатной публикации вакансий по самым востребованным сейчас в Курской области профессиям, согласованным с администрацией региона.

Ранее Авито совместно с Красным Крестом запустили гуманитарную кампанию по сбору предметов первой необходимости с бесплатной доставкой из любого региона в Белгородскую, Брянскую, Курскую и Липецкую области и оказанию помощи поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» с расселением и организацией сбора необходимого инвентаря.

Команда Авито разрабатывает и другие возможности помощи, об их запуске будет сообщено дополнительно.

«Наше предназначение — соединять людей, в данном случае — тех, кто хочет помочь и тех, кому эта помощь необходима. Этот принцип лежит в основе работы Авито. Наша команда уже запустила несколько механик, чтобы помощь могла охватить максимальное число людей», — сообщили в компании.

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