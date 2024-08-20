Житель Америки подал в суд на создателей игры Elden Ring

Обсуждения о необходимости сделать соулслайки более доступными ведутся давно. Некоторые считают, что не все могут пройти игру чисто физически, например в результате инвалидности, и предлагают ввести легкий режим. Однако есть и много противников этой идеи среди игроков, которые потратили много времени на отработку боевых тактик против боссов и считают, что снижение сложности сделает игру не такой интересной. При этом никто не собирается запрещать не выбирать легкий уровень, если такой добавят в Elden Ring.