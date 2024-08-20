Житель Америки подал в суд на создателей игры Elden Ring

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Как сообщает newkhakasiya.online, истец утверждает, что обычные игроки могут пройти игру лишь наполовину, и считает это несправедливым, так как они оплачивают полную стоимость при покупке. Неясно, каким образом он пришел к выводу о способностях среднестатистического игрока, но, вероятно, это основано на его собственном опыте.
Слушание назначено на 25 августа. Тем не менее шансы истца на успех в этом деле весьма малы, поскольку игра является просто сложной и ее можно пройти при приложении усилий. В подобных ситуациях обычно советуют просто избегать покупки игр, которые не нравятся. Разработчики с самого начала подчеркивали высокий уровень сложности Elden Ring, в чем и заключается ее уникальность.
Обсуждения о необходимости сделать соулслайки более доступными ведутся давно. Некоторые считают, что не все могут пройти игру чисто физически, например в результате инвалидности, и предлагают ввести легкий режим. Однако есть и много противников этой идеи среди игроков, которые потратили много времени на отработку боевых тактик против боссов и считают, что снижение сложности сделает игру не такой интересной. При этом никто не собирается запрещать не выбирать легкий уровень, если такой добавят в Elden Ring.