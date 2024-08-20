Жена Михаила Ефремова Софья предложила помолиться за осуждённого заслуженного артиста

Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что артист может выйти на свободу досрочно из-за проблем со здоровьем. Данные сообщения опроверг адвокат Ефремова Юрий Падалка. Он подтвердил, что у актера обнаружены проблемы со здоровьем, но пока заявление на условно-досрочное освобождение ещё не подано. В данный момент идет подготовка всех необходимых для этого документов.