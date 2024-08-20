Жена Михаила Ефремова Софья предложила помолиться за осуждённого заслуженного артиста

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«Ридус» попросил прокомментировать информацию о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов получит условно-досрочное освобождение к Новому году, его жену Софью Кругликову. Напомним, что в 2020 году артист был осужден за ДТП со смертельным исходом. Жена актера предложила сходить в храм и помолиться за него.
Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация, что артист может выйти на свободу досрочно из-за проблем со здоровьем. Данные сообщения опроверг адвокат Ефремова Юрий Падалка. Он подтвердил, что у актера обнаружены проблемы со здоровьем, но пока заявление на условно-досрочное освобождение ещё не подано. В данный момент идет подготовка всех необходимых для этого документов.