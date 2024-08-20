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Взрыв в Стерлитамаке попал на видео

Взрыв в Стерлитамаке попал на видео

20 августа 2024, 17:41
Фото: МЧС РБ
Ужасающие кадры слили в Сеть.

Telegram-каналы наперебой публикуют ужасающие кадры ЧП в Стерлитамаке, которое произошло на химическом предприятии днем в понедельник, 19 августа. На кадрах записи, судя по всему, сделанной уличной камерой или видеорегистратором, видно начало взрыва. Сперва от огня пытается спасти мужчина. Он бежит в сторону проезжей части. Но вырвавшееся в результате разгерметизации системы топливо охватывает и человека и проезжавший мимо в этот момент грузовик.

Кроме того, в Сеть утекли данные о пострадавших. Как известно, все они — мужчины, работавшие на территории предприятия. К утру вторника, 20 августа, всех пострадавших переправили вертолётом в ожоговый центр в Уфе. Самый молодой из них, 36-летний Евгений, находится в крайне тяжелом состоянии: у него ожоги III–I степени 88% кожного покрова, отравление обожжены органы дыхания. Его 44-летний коллега Ильдар получил 90% ожогов тела, он подключен к системе искусственной вентиляции легких — крайне тяжелое состояние. Меньше всего ожогов, 30% кожного покрова, у 50-летнего Дениса. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Взрыв в Стерлитамаке — что известно к этому часу
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