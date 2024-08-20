В Стерлитамаке презентовали аудиогид (12+) по истории городского купечества

Историю стерлитамакского купечества в этом аудиопутешествии рассказывают несколько персонажей, причем двое из них реальные и знаковые для города люди. Так, например, о городе начала ХХ века рассказывает купец Кузнецов, который и сам во многом способствовал его развитию. Советскую эпоху иллюстрирует Аркадий Голиков, он же Аркадий Гайдар — военный корреспондент и детский писатель, который работал здесь в 1920-е годы, отчего за домом закрепилось неофициальное название «Штаб Гайдара». А замыкает «Стерлитамак купеческий» рассказ жительницы современного города, которая рассказывает историю города с точки зрения XXI века.