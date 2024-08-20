В Стерлитамаке презентовали аудиогид (12+) по истории городского купечества

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Презентация аудиогида началась в одной из точек Стерлитамака, наиболее подходящих под контекст купеческой истории города. Речь о доме купца Кузнецова — историческом здании, которое не только хранит свою историю, но и работает как общественное арт-пространство «ДомКу». Здесь собрались СМИ, авторы проекта и заинтересованные жители города.
— Мы уже в четвертый раз проводим городской фестиваль «Купец 2.0», и ежегодно придумываем к нему общую идею. Так, в прошлом году это были путешествия, в этом — калейдоскоп культур. К фестивалю мы придумываем какие-нибудь интересные фишки для туристов. В этом году совместно с компаниями МТС и «Башгид», научными сотрудниками нашего музея, мы разработали этот аудиогид, — отметила управляющая делами администрации Стерлитамака Залия Баринова.
Историю стерлитамакского купечества в этом аудиопутешествии рассказывают несколько персонажей, причем двое из них реальные и знаковые для города люди. Так, например, о городе начала ХХ века рассказывает купец Кузнецов, который и сам во многом способствовал его развитию. Советскую эпоху иллюстрирует Аркадий Голиков, он же Аркадий Гайдар — военный корреспондент и детский писатель, который работал здесь в 1920-е годы, отчего за домом закрепилось неофициальное название «Штаб Гайдара». А замыкает «Стерлитамак купеческий» рассказ жительницы современного города, которая рассказывает историю города с точки зрения XXI века.
— С 2020 году мы занимаемся поиском локальных смыслов и символов, которые бы олицетворяли и горожан, и сам город, — комментирует директор центра внутреннего туризма «Башгид» Екатерина Кириллова. — Город считается промышленным, столицей нефтехимии, но мы знаем Стерлитамак и с другой стороны — с точки зрения истории купечества, ведь Стерлитамак был одним из четырех купеческих городов Башкирии. Это и подчеркивает аудиогид — в частности, в сохранившемся архитектурном ансамбле в старой части города. Город начался как соляная пристань, но со временем перешел в руки купцов, которые, собственно, наш город и строили. К слову, сейчас большинство исторических зданий города тоже находятся в частных руках — то есть традиции меценатства продолжаются у нас еще с XIX века. В наше время предприниматели восстанавливают здания, которые при этом не теряют своей аутентичности.
В качестве яркого примера такой бережной работы и для иллюстрирования точки на карте аудиогида Екатерина Кириллова провела небольшую экскурсию по дому купца Кузнецова.
О специфике создания текста для героев аудиогида рассказал шеф-редактор интернет-вещания ГУП ТРК «Башкортостан» Леонид Егоров, работавший над этой частью проекта. По его словам, в основу материалов вошли собственные наработки экскурсоводов «Башгида», издания по истории Стерлитамака, в том числе краеведа и исследователя Фаяза Юмагузина. В числе рабочих материалов к аудиогиду Леонид Егоров показал напутствие Ариадны Бажовой-Гайдар — вдовы Тимура Гайдара, сына писателя. Она прочитала, который был написан от лица Аркадия Гайдара, и одобрила его.
— Над этим проектом было интересно работать, — рассказывает Леонид Егоров. — Хоть я и не историк, но как журналист умею погрузиться в тему и внятно ее рассказать. Вместе с тем аудиогид «Стерлитамак купеческий» — своего рода часть городской инфраструктуры.
Сам маршрут аудиогида составляет около 1,5 км и предполагает более 20 точек в центре города. Общий хронометраж аудиогида составляет около часа.