mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

20 августа 2024, 09:11
Фото: 1MI
«Понимающий» главврач попал под уголовную статью за подделку результатов ультразвуковой диагностики, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

Суд в Нефтекамске вынес приговор директору частной клиники, которая подделала результаты УЗИ для лжебеременной горожанки.

Как сообщал Mkset, ранее «молодую мамочку» поймали за пьяным вождением и отправили в спецоприёмник. Муж нарушительницы осознал, что целых 15 суток разлуки с любимой он не выдержит — горожанин тут же разработал план спасения супруги.

«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Узнать подробнее

Нефтекамец обратился к знакомому доктору и попросил её подделать медицинские документы, чтобы засвидетельствовать несуществующую беременность жены. С подложными бумагами «герой» явился в суд — там обман быстро раскрыли, после чего стражи порядка завели уголовное дело. А «беременная» тем временем все же отправилась под арест.

Подсудимой — руководителю клиники — за подделку документов назначили штраф в ₽25 000. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемой, а также факт того, что женщина жертвовала деньги социальным приютам и участникам СВО. В законную силу решение пока не вступило, стороны могут обжаловать приговор.

Читайте также:
Ветеринара посадят за тёлочек в БашкирииПострадавших в Стерлитамаке доставили в Уфу вертолётомУфимцев травили палёными сигаретами
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Украина#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Документы#Подделка#Курск#Курская область
Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Когда кончится СВО — заявление Лаврова
Сегодня, 13:00
Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию
Сегодня, 12:46
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
Сегодня, 12:10
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
Сегодня, 12:50
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
Сегодня, 11:15