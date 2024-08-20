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Posted 20 августа, 09:11

Published 20 августа, 09:11

Modified 20 августа, 09:17

Updated 20 августа, 09:17

Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

20 августа 2024, 09:11
Фото: 1MI.
«Понимающий» главврач попал под уголовную статью за подделку результатов ультразвуковой диагностики, сообщили в Объединённой пресс-службе судов региона.

Суд в Нефтекамске вынес приговор директору частной клиники, которая подделала результаты УЗИ для лжебеременной горожанки.

Как сообщал Mkset, ранее «молодую мамочку» поймали за пьяным вождением и отправили в спецоприёмник. Муж нарушительницы осознал, что целых 15 суток разлуки с любимой он не выдержит — горожанин тут же разработал план спасения супруги.

«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
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Нефтекамец обратился к знакомому доктору и попросил её подделать медицинские документы, чтобы засвидетельствовать несуществующую беременность жены. С подложными бумагами «герой» явился в суд — там обман быстро раскрыли, после чего стражи порядка завели уголовное дело. А «беременная» тем временем все же отправилась под арест.

Подсудимой — руководителю клиники — за подделку документов назначили штраф в ₽25 000. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемой, а также факт того, что женщина жертвовала деньги социальным приютам и участникам СВО. В законную силу решение пока не вступило, стороны могут обжаловать приговор.

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