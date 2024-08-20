Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

Posted 20 августа, 09:11
Published 20 августа, 09:11
Modified 20 августа, 09:17
Updated 20 августа, 09:17
Суд в Нефтекамске вынес приговор директору частной клиники, которая подделала результаты УЗИ для лжебеременной горожанки.
Как сообщал Mkset, ранее «молодую мамочку» поймали за пьяным вождением и отправили в спецоприёмник. Муж нарушительницы осознал, что целых 15 суток разлуки с любимой он не выдержит — горожанин тут же разработал план спасения супруги.
Нефтекамец обратился к знакомому доктору и попросил её подделать медицинские документы, чтобы засвидетельствовать несуществующую беременность жены. С подложными бумагами «герой» явился в суд — там обман быстро раскрыли, после чего стражи порядка завели уголовное дело. А «беременная» тем временем все же отправилась под арест.
Подсудимой — руководителю клиники — за подделку документов назначили штраф в ₽25 000. Суд принял во внимание положительные характеристики обвиняемой, а также факт того, что женщина жертвовала деньги социальным приютам и участникам СВО. В законную силу решение пока не вступило, стороны могут обжаловать приговор.