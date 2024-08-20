Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии

Нефтекамец обратился к знакомому доктору и попросил её подделать медицинские документы, чтобы засвидетельствовать несуществующую беременность жены. С подложными бумагами «герой» явился в суд — там обман быстро раскрыли, после чего стражи порядка завели уголовное дело. А «беременная» тем временем все же отправилась под арест.