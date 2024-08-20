mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

«Руспродсоюз» не увидел связи между майскими заморозками и повышением цен на яблоки

20 августа 2024, 10:15
Представитель «Руспродсоюза» отметил, что сбор нового урожая яблок только начался, поэтому говорить о влиянии майских заморозков на цену на фрукты пока рано. По его словам, рост цен обусловлен увеличением себестоимости.

Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», в беседе с «Ридусом» прокомментировал ситуацию с ценами на яблоки в России и сравнил сегодняшние показатели с прошлогодними. По его словам, в среднем килограмм яблок в стране сейчас стоит 165,7 рублей, а год назад он стоил 138,9 рублей.

За год цена на яблоки выросла более чем на 19%. «Руспродсоюз» также рассказал, что самые дорогие яблоки в стране на Дальнем Востоке. Там средняя цена составляет 239,2 рубля за килограмм. Самые дешевые фрукты — в Южном федеральном округе, там они стоят 128,7 рубля за килограмм.

Собеседник издания не связал повышение цен на фрукты с майскими заморозками, которые нанесли урон российскому сельскому хозяйству. Леонов отметил, что сбор урожая только начался, поэтому говорить о влиянии заморозков пока рано. На сегодняшний день повышение цен связано с увеличением себестоимости «в связи с курсовой динамикой». По его словам, увеличилась цена на удобрения, средства защиты, оборудование и логистику.

Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Когда кончится СВО — заявление Лаврова
Сегодня, 13:00
Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию
Сегодня, 12:46
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
Сегодня, 12:10
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
Сегодня, 12:50
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
Сегодня, 11:15