«Руспродсоюз» не увидел связи между майскими заморозками и повышением цен на яблоки

Собеседник издания не связал повышение цен на фрукты с майскими заморозками, которые нанесли урон российскому сельскому хозяйству. Леонов отметил, что сбор урожая только начался, поэтому говорить о влиянии заморозков пока рано. На сегодняшний день повышение цен связано с увеличением себестоимости «в связи с курсовой динамикой». По его словам, увеличилась цена на удобрения, средства защиты, оборудование и логистику.