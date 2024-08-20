«Пятёрочка» стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Партнёрство подразумевает годовое сотрудничество между крупнейшей в России сетью магазинов «у дома» и достоянием Башкортостана «Салаватом Юлаевым» и позволяет сторонам успешно охватить широкую аудиторию покупателей и фанатов, а также продвигать идеи здорового образа жизни и правильного питания.
«Мы рады начать сотрудничество с хоккейным клубом с богатой историей. Для нас большая честь, что именно команда, которая служит вдохновением и примером для многих жителей Республики, стала нашим партнёром. Как и клуб, мы разделяем приверженность ЗОЖ. Ведь спорт и сбалансированное питание — неотъемлемые составляющие жизни каждого здорового человека», — Андрей Ивкин, руководитель управления омникальности торговой сети «Пятёрочка».
В рамках соглашения «Пятёрочка» и хоккейный клуб смогут реализовать ряд совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в социальных сетях, мероприятий с участием хоккеистов. Кроме того, сеть получит право на размещение рекламы на экранах «Уфа-Арены».
«В этом году „Пятёрочка“ отпраздновала своё 25-летие, а столица Республики отмечает 450-летний юбилей. Поэтому это не просто партнёрство, а синергия двух сильных брендов. Мы уверены, что наше сотрудничество подарит множество новых увлекательных проектов для всех: и гостей наших магазинов, и любителей клуба. Поэтому хотим пожелать игрокам успеха в предстоящем сезоне, а зрителям и болельщикам — захватывающего и интересного хоккея!», — комментирует Антон Астафьев, исполняющий обязанности исполнительного директора территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка».
Подписание соглашения состоялось на «Уфа-Арене» перед первой предсезонной открытой тренировкой.