«Пятёрочка» стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев»

«В этом году „Пятёрочка“ отпраздновала своё 25-летие, а столица Республики отмечает 450-летний юбилей. Поэтому это не просто партнёрство, а синергия двух сильных брендов. Мы уверены, что наше сотрудничество подарит множество новых увлекательных проектов для всех: и гостей наших магазинов, и любителей клуба. Поэтому хотим пожелать игрокам успеха в предстоящем сезоне, а зрителям и болельщикам — захватывающего и интересного хоккея!», — комментирует Антон Астафьев, исполняющий обязанности исполнительного директора территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка».