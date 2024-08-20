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Updated Сегодня, 11:40

«Пятёрочка» стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев»

«Пятёрочка» стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев»

20 августа 2024, 11:38
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятёрочка» заключила партнёрское соглашение с хоккейным клубом «Салават Юлаев» и получила официальный статус Регионального партнёра до конца сезона 2024/25.

Партнёрство подразумевает годовое сотрудничество между крупнейшей в России сетью магазинов «у дома» и достоянием Башкортостана «Салаватом Юлаевым» и позволяет сторонам успешно охватить широкую аудиторию покупателей и фанатов, а также продвигать идеи здорового образа жизни и правильного питания.

«Мы рады начать сотрудничество с хоккейным клубом с богатой историей. Для нас большая честь, что именно команда, которая служит вдохновением и примером для многих жителей Республики, стала нашим партнёром. Как и клуб, мы разделяем приверженность ЗОЖ. Ведь спорт и сбалансированное питание — неотъемлемые составляющие жизни каждого здорового человека», — Андрей Ивкин, руководитель управления омникальности торговой сети «Пятёрочка».

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

В рамках соглашения «Пятёрочка» и хоккейный клуб смогут реализовать ряд совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в социальных сетях, мероприятий с участием хоккеистов. Кроме того, сеть получит право на размещение рекламы на экранах «Уфа-Арены».

«В этом году „Пятёрочка“ отпраздновала своё 25-летие, а столица Республики отмечает 450-летний юбилей. Поэтому это не просто партнёрство, а синергия двух сильных брендов. Мы уверены, что наше сотрудничество подарит множество новых увлекательных проектов для всех: и гостей наших магазинов, и любителей клуба. Поэтому хотим пожелать игрокам успеха в предстоящем сезоне, а зрителям и болельщикам — захватывающего и интересного хоккея!», — комментирует Антон Астафьев, исполняющий обязанности исполнительного директора территории «Волга» торговой сети «Пятёрочка».

Подписание соглашения состоялось на «Уфа-Арене» перед первой предсезонной открытой тренировкой.

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