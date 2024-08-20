Пятеро судей сняли мантию в Башкирию

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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В Уфе во вторник, 20 августа, были рассмотрены заявления об уходе в отставку пятерых судей. Как сообщал Mkset, желание уволиться высказали Ирина Ситник (судья Верховного суда Башкирии), Расиля Хафизова (судья Архангельского района), Ия Джояни (судья Советского района Уфы), Ирина Зинатуллина (судья Кировского района Уфы) и Вилора Каюмова (судья Бижбулякского района).
Полномочия судьи Советского райсуда должны будут иссякнуть 20 августа. У остальных же работа завершается в сентябре–октябре 2024 года.
Ранее Mkset президент Владимир Путин подписал документ о назначении ряда новых судей в Башкирии. Редакция изучила их прошлое — среди назначенных оказались как служители Фемиды с долгой карьерой, так и новоявленные судьи.