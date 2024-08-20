mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Пятеро судей сняли мантию в Башкирию

Пятеро судей сняли мантию в Башкирию

20 августа 2024, 08:43
Фото: Изображение Midjourney
Несколько служителей Фемиды разом отказались продолжать трудиться, сообщили в пресс-службе Квалификационной коллегии судей региона.

В Уфе во вторник, 20 августа, были рассмотрены заявления об уходе в отставку пятерых судей. Как сообщал Mkset, желание уволиться высказали Ирина Ситник (судья Верховного суда Башкирии), Расиля Хафизова (судья Архангельского района), Ия Джояни (судья Советского района Уфы), Ирина Зинатуллина (судья Кировского района Уфы) и Вилора Каюмова (судья Бижбулякского района).

Полномочия судьи Советского райсуда должны будут иссякнуть 20 августа. У остальных же работа завершается в сентябре–октябре 2024 года.

Путин устроил рокировку в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset президент Владимир Путин подписал документ о назначении ряда новых судей в Башкирии. Редакция изучила их прошлое — среди назначенных оказались как служители Фемиды с долгой карьерой, так и новоявленные судьи.

Читайте также:
Пятеро судей отказались работать в БашкирииПутин подписал важный указ по БашкирииСкандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии
#Общество#Уфа#Суд#Башкортостан#Кадровые перестановки#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Судьи#Правосудие#Назначения
Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Пострадавших в Стерлитамаке доставили в Уфу вертолётом
Сегодня, 04:42
Где в Башкирии жить хорошо
Сегодня, 04:34
В Стерлитамаке ликвидировали открытое горение после ЧП на газовой магистрали
Вчера, 16:19
Видео. «Бой с тенью» устроили в уфимском лифте
Вчера, 17:03
Министр зажег на уличном фесте в Уфе
Вчера, 17:28