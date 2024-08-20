Пятеро судей сняли мантию в Башкирию

В Уфе во вторник, 20 августа, были рассмотрены заявления об уходе в отставку пятерых судей. Как сообщал Mkset, желание уволиться высказали Ирина Ситник (судья Верховного суда Башкирии), Расиля Хафизова (судья Архангельского района), Ия Джояни (судья Советского района Уфы), Ирина Зинатуллина (судья Кировского района Уфы) и Вилора Каюмова (судья Бижбулякского района).