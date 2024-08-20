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Прохожие нашли труп в Уфе

Прохожие нашли труп в Уфе

20 августа 2024, 08:32
Фото: 1MI
Под окнами дома в Затоне во вторник, 20 августа, обнаружили тело молодого человека, сообщает городское управление гражданской защиты.

20 августа жители микрорайона «Затон» в Уфе запомнят надолго. Случайным прохожим выпало совершить страшную находку. Под окнами шестиэтажного дома на улице Ахметова они обнаружили труп. На место находки сразу вызвали все соответствующие оперативные службы.

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, причина смерти — падение с высоты. Все обстоятельства еще предстоит выяснить. Уже известно, что погибший — молодой человек. Его опознали. Это юноша 2005 года рождения.

Напомним, в июле 2024 года в Уфе нашли труп неизвестного человека.

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