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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

В Башкирии потеплеет до +24°

Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии

20 августа 2024, 17:45
Фото: mkset.ru

В Башкирии потеплеет до +24°

В среду, 21 августа 2024 года, ожидаются дожди и грозы, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По данным Башгидрометцентра, погода в Башкирии ожидается облачная с прояснениями. Ночью местами возможны кратковременные дожди, а днем — локальные ливни и даже грозы в отдельных районах.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 9-14 м/с, добавляя «свежести». Температура воздуха ночью колеблется от +10 до +15°, а днем поднимется до +17…+22°. Этот откровенно холодный и мокрый август можно считать настоящей аномалией для Башкирии, которая не спешит отступать.

На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости из-за осадков — всего 1-2 км. Ночью и утром видимость может сократиться до 500 метров и менее из-за тумана.

По прогнозу в Уфе ожидается так же аномальная погода, но с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможен кратковременный дождь и местами гроза. Ветер в столице будет дуть с запада и северо-запада на уровне 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°С… +14°С, а днем поднимется до +20°С… +22°С.

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