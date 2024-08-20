Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
По данным Башгидрометцентра, погода в Башкирии ожидается облачная с прояснениями. Ночью местами возможны кратковременные дожди, а днем — локальные ливни и даже грозы в отдельных районах.
Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 9-14 м/с, добавляя «свежести». Температура воздуха ночью колеблется от +10 до +15°, а днем поднимется до +17…+22°. Этот откровенно холодный и мокрый август можно считать настоящей аномалией для Башкирии, которая не спешит отступать.
На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости из-за осадков — всего 1-2 км. Ночью и утром видимость может сократиться до 500 метров и менее из-за тумана.
По прогнозу в Уфе ожидается так же аномальная погода, но с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможен кратковременный дождь и местами гроза. Ветер в столице будет дуть с запада и северо-запада на уровне 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°С… +14°С, а днем поднимется до +20°С… +22°С.