Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии

По прогнозу в Уфе ожидается так же аномальная погода, но с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможен кратковременный дождь и местами гроза. Ветер в столице будет дуть с запада и северо-запада на уровне 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°С… +14°С, а днем поднимется до +20°С… +22°С.