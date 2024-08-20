Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию

«Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле», — рассказал эксперт.