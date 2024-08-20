Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Для пользователя покупка у такого продавца «защищена» гарантией — она покрывает возможные дефекты материалов и изготовления. При обнаружении дефекта или неисправности запчасти покупатели смогут заменить или отремонтировать ее в течение гарантийного срока.
В основном продавцы с подтвержденной гарантией предлагают товары для автомобилей иностранного и отечественного производства: аккумуляторные батареи, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины и другие запчасти. На сегодня на платформе насчитывается свыше 2,8 млн объявлений, цель к 2027 году — покрыть гарантиями производителей более половины доступных новых запчастей.
По словам руководителя категории «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексея Головина, автотовары — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж категория на сервисе. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек.
«Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле», — рассказал эксперт.
Найти официальных представителей производителей запчастей можно будет с помощью фильтров — выдача покажет ассортимент, защищенный гарантией производителя. Также в объявлении указаны условия гарантии.
Как отметили в пресс-службе «Авито», первыми партнерами платформы стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR.