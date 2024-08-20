mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию

Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию

20 августа 2024, 12:46
Фото: Авито
«Авито» начал сотрудничество с производителями автокомпонентов. Теперь официальные представители крупных поставщиков на платформе будут верифицированы и получат специальные бейджи на свои товары.

Для пользователя покупка у такого продавца «защищена» гарантией — она покрывает возможные дефекты материалов и изготовления. При обнаружении дефекта или неисправности запчасти покупатели смогут заменить или отремонтировать ее в течение гарантийного срока.

В основном продавцы с подтвержденной гарантией предлагают товары для автомобилей иностранного и отечественного производства: аккумуляторные батареи, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины и другие запчасти. На сегодня на платформе насчитывается свыше 2,8 млн объявлений, цель к 2027 году — покрыть гарантиями производителей более половины доступных новых запчастей.

По словам руководителя категории «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексея Головина, автотовары — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж категория на сервисе. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек.

«Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле», — рассказал эксперт.

Найти официальных представителей производителей запчастей можно будет с помощью фильтров — выдача покажет ассортимент, защищенный гарантией производителя. Также в объявлении указаны условия гарантии.

Как отметили в пресс-службе «Авито», первыми партнерами платформы стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR.

Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Когда кончится СВО — заявление Лаврова
Сегодня, 13:00
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
Сегодня, 12:10
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
Сегодня, 12:50
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
Сегодня, 11:15