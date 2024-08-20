НОВИКОМ заключил на «Армии-2024» соглашения на 70 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 08:36
Как отмечается, на форуме НОВИКОМ подписал соглашения с предприятиями, входящими в большинство холдингов госкорпорации «Ростех», включая Объединенную авиастроительную корпорацию, холдинг «Вертолеты России», Объединенную авиастроительную корпорацию, концерн «Радиоэлектронные технологии», холдинг «Росэлектроника», холдинг «Швабе», концерн Калашников и другие. Об этом пишет newstracker.ru.
На мероприятиях, организованных в рамках форума, НОВИКОМ также поделился своим опытом в области финансирования промышленных проектов. Участники панельной дискуссии на тему «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсуждали значение инвестиций и механизмы поддержки проектов для роста предприятий в данной отрасли.
В ходе круглого стола «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.
В числе значимых событий форума стало присоединение крупных промышленных компаний к мотивационной программе «Развитие», направленной на решение актуальной проблемы нехватки квалифицированных кадров в отечественной промышленности. Среди подключившихся — станкостроительный холдинг «СТАН», производитель металлорежущего оборудования «Станкотех» и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Программа «Развитие» направлена на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности.
На форуме «Армия-2024» соглашения подписали семь организаций, в которых трудятся свыше 6 тыс. работников.
По сведениям председателя правления банка НОВИКОМ и куратора Воронежского представительства СоюзМаш России Елены Георгиевой, предприятия оборонного комплекса являются важным драйвером технологических преобразований в стране. НОВИКОМ располагает ресурсами и опытом для поддержки их работы. По ее словам, эти цели были отражены в новых соглашениях, подписанных в рамках форума, а также в инициативах по совершенствованию инструментов финансирования ОПК, которые были разработаны на основе собственных деловых мероприятий. Елена Георгиева также отметила, что в текущем году НОВИКОМ представил обновленный бренд, который полностью соответствует миссии банка по содействию развитию отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.