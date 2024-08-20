НОВИКОМ заключил на «Армии-2024» соглашения на 70 млрд рублей

По сведениям председателя правления банка НОВИКОМ и куратора Воронежского представительства СоюзМаш России Елены Георгиевой, предприятия оборонного комплекса являются важным драйвером технологических преобразований в стране. НОВИКОМ располагает ресурсами и опытом для поддержки их работы. По ее словам, эти цели были отражены в новых соглашениях, подписанных в рамках форума, а также в инициативах по совершенствованию инструментов финансирования ОПК, которые были разработаны на основе собственных деловых мероприятий. Елена Георгиева также отметила, что в текущем году НОВИКОМ представил обновленный бренд, который полностью соответствует миссии банка по содействию развитию отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.