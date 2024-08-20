Когда жилье станет дешевым?

Отмена льготной ипотеки 1 июля 2024 года вызвала массу обсуждений: одни предсказывали катастрофический крах рынка, другие уверяли, что ситуация останется неизменной. Спустя полтора месяца после завершения основной программы можно с уверенностью сказать, что самые мрачные предсказания пока не сбылись. Анализируя текущую ситуацию, можно отметить, что девелоперы не сталкиваются с массовыми банкротствами, их финансовая устойчивость еще не исчерпана, а квартиры не раздают по символическим ценам. Нынешнее положение вещей выглядит весьма затруднительно: если цены не снизить, продажи упадут, что приведет к нехватке ликвидности, а если же идти на уступки, рискуем вступить в гонку застройщиков на понижение цен.



Чего стоит ждать дальше и когда выгоднее всего покупать квартиру — в материале «Новых Известий».