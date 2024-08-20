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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Когда жилье станет дешевым?

Когда жилье станет дешевым?

20 августа 2024, 09:11
Что происходит на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки и когда лучше покупать жилье — выясняли «Новые Известия».

Прошло 50 дней с момента прекращения программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, и настало время обсудить ее последствия. Изначально эксперты заверяли, что стоимость квартир останется стабильной, но теперь они высказывают мнения о возможном снижении цен на жилье.

Отмена льготной ипотеки 1 июля 2024 года вызвала массу обсуждений: одни предсказывали катастрофический крах рынка, другие уверяли, что ситуация останется неизменной. Спустя полтора месяца после завершения основной программы можно с уверенностью сказать, что самые мрачные предсказания пока не сбылись. Анализируя текущую ситуацию, можно отметить, что девелоперы не сталкиваются с массовыми банкротствами, их финансовая устойчивость еще не исчерпана, а квартиры не раздают по символическим ценам. Нынешнее положение вещей выглядит весьма затруднительно: если цены не снизить, продажи упадут, что приведет к нехватке ликвидности, а если же идти на уступки, рискуем вступить в гонку застройщиков на понижение цен.

Чего стоит ждать дальше и когда выгоднее всего покупать квартиру — в материале «Новых Известий».

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