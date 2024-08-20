Как хранить книги дома, если их очень много: советы, которые спасут ваш интерьер

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Домашняя библиотека может стать главным украшением вашего дома, если правильно подойти к её организации. Превратите книги в декоративный элемент, и вы удивитесь, насколько это преобразит ваше жилище. Но как же этого добиться?
Выделите одну из стен под книжные полки — разноцветные корешки создадут яркий акцент. Чтобы этот акцент не перегружал комнату, оформите остальные элементы интерьера в нейтральных тонах: белые стены, мебель простой формы и продуманный свет сделают своё дело.
Важно помнить про правило равновесия в дизайне интерьера. Если одна стена будет слишком яркой, комната визуально «завалится» на одну сторону. Чтобы этого избежать, можно добавить цветной ковер или повесить постеры на противоположную стену. Таким образом, комната будет выглядеть гармонично.
Современная мебель может выполнять сразу несколько функций. Например, кровать может быть не только местом для сна, но и отличным местом для хранения книг. Выберите кровать с подиумом и открытыми ящиками — там можно разместить большую часть вашей библиотеки. А ещё можно организовать стеллаж в изголовье кровати.
Детская комната — ещё одно место, где можно использовать многофункциональную мебель. Двухуровневые кровати позволяют разместить полки в верхней или нижней части конструкции. Это отличное решение, если у вас мало места, но много книг.
Если у вас нет возможности выделить одну большую комнату под библиотеку, попробуйте распределить книги по всей квартире. Кулинарные книги можно держать на кухне, детские — в детской, а книги по хобби — в гостиной. Главное, чтобы книги находились в тех местах, где их можно легко достать и использовать.
Например, книги на кухне лучше хранить подальше от плиты и раковины, чтобы они не намокли и не испортились. Отличный вариант — верхние ящики шкафов или полки над холодильником.
В квартире всегда есть места, которые остаются незадействованными. Например, стены вокруг окна или дверного проёма. Здесь можно установить узкие стеллажи для книг. Занавески в таком случае лучше заменить на римские шторы или жалюзи, чтобы книги были на виду.
Ещё один интересный вариант — полки под самым карнизом. Они могут идти по одной стене или по всему периметру комнаты. Но этот способ не подойдёт, если у вас низкие потолки, так как такое оформление визуально сделает их ещё ниже.