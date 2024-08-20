Горчичный секрет чистоты: как справиться с желтыми пятнами на шторах

Шторы, безусловно, играют важную роль в интерьере нашего дома, но со временем они могут терять свою привлекательность. Частые стирки, солнечный свет и пыль могут привести к тому, что на шторах появляются желтые пятна и серые разводы. Обычно в таких случаях мы хватаемся за отбеливатели, но они могут быть агрессивными и портить ткань.