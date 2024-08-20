ГК «Жилой Квартал»: 23 года строим для людей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Компания стала лидером по объему загородного строительства в Республике Башкортостан и сумела изменить представление о современном уровне жизни в пригороде, продемонстрировав жителям Уфы, насколько комфортным и разноплановым может быть современное загородное жилье.
Вместе со значимым праздником отрасли днём строителя компания отметила свой день основания и у нас получился насыщенный актуальными вопросами разговор с генеральным директором ГК «Жилой Квартал» Евгением Вечковым. Мы поговорили о развитии города и отрасли, роли руководителя предприятия текущих проектах и новых планах компании.
— Евгений Борисович, сейчас такое время, когда опыт руководства большим коллективом особенно ценен. Что нужно, чтобы компания продолжила успешно развиваться не смотря на внешние факторы?
— У нас 23 года истории и стабильности на фоне постоянных социальных изменений. ГК «Жилой Квартал» строит дома с 2001 года. За это время компания прошла путь от строительного подразделения до флагмана загородного строительства нашей республики. И за многолетнюю историю наша компания многое пережила. Конечно, вспоминаются кризисы 2008 и 2014 годов, короновирусные 2020 и 2021… Тогда не всем удалось преодолеть трудности, кто-то сменил владельца, кто-то обанкротился, но наша компания последовательно выполняла обязательства перед дольщиками и контрагентами. Для успеха важно расценивать финансово-экономический кризис как возможность. Подумать и найти решение, чтобы не просто выжить, но выйти победителем.
Текущая ситуация тоже испытывает строительный рынок на прочность. Главной проблемой стало снижение объемов продаж. Резко выросшая ставка по жилищным кредитам снизила количество ипотечных сделок в разы. Но не смотря на внешние негативные факторы, компания не изменила ни одной стратегической цели. Мы оптимистично смотрим в будущее, завершаем текущие проекты и разрабатываем новые. Ведь за 23 года работы мы приобрели колоссальный опыт создания уникальных масштабных проектов по комплексному освоению территории. Собрали профессиональный и дружный коллектив. Обрели финансовую устойчивость.
— Последние годы у многих строительных компаний были переносы сроков ввода в эксплуатацию, вас это тоже коснулось?
— Мы искренне уверены, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков. За долгие годы работы мы накопили бесценный опыт и наработали крепкие партнёрские отношения с поставщиками и подрядчиками, поэтому мы всё это время сдаём свои объекты не просто в срок, а часто даже с опережением. Последний из примеров — это сдача 21 литера в ЖК «Зубово Life Garden». Мы ввели его в эксплуатацию на 5 месяцев раньше декларируемых сроков, и сейчас передаём ключи опередив обещанный срок на целый год.
— В чём заключается секрет успеха ГК «Жилой Квартал»?
— Для нас строительство не просто бизнес, а любимое дело! У нас есть чёткое понимание того, что мир постоянно меняется, и в условиях неопределенности нужно быть гибкими. Поэтому мы разработали концепцию развития компании, которую регулярно «модернизируем». В ней три основных блока, требующие постоянного внимания: высокопрофессиональная команда, устойчивые финансы и свой земельный банк. Есть ещё подблоки, такие как — качество используемых материалов, развитие продукта и дополнительных сервисов. Также для устойчивости бизнеса крайне важны две ключевые вещи — опыт и репутация. И несомненно, когда у тебя есть многолетняя безупречная репутация и коллектив с разноплановым опытом, это дает уверенность и усиливает позиции.
Кроме того, «Жилой Квартал» не просто строит дома, а занимается комплексным развитием территории. Компания создает комфортабельные микрорайоны, где дома получают единый облик, а вместе с жилым фондом возводятся школы, детские сады, парки, торговые центры. И несмотря на то, что строительство загородного жилья имеет свою специфику, в частности это, сложности с подведением коммуникаций, за 23 года работы мы приобрели большой опыт и научились проводить весь цикл работ. ГК «Жилой Квартал» один из немногих застройщиков загородного жилья, который самостоятельно проектирует, строит и подключает центральную канализацию к домам[1]. Кроме того, мы разрабатываем и реализуем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Поэтому мы уверены, что наши жители всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.
— Сегодня много говорят о дефиците сотрудников в строительной отрасли, как вы решаете эту проблему?
— Я искренне считаю, что наши люди — это наше достояние. Большая часть нашего коллектива работают в «Жилом Квартале» много лет. Кроме того, мы сейчас активно расширяемся. Запустили строительство двух коттеджных посёлков нового для Уфы формата — это «Созвездие Цефей» и «Миллаверде», активно возводим жилой комплекс комфорт-класса «Сапфир», который, кстати, будет сдан уже в начале следующего года. Помимо этого, завершаем наши предыдущие проекты ЖК «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place». Объём строительства очень большой, поэтому мы всегда рады взять в нашу дружную команду профессионалов отрасли. За последний год к нам пришло много новых сотрудников. В итоге собралась команда увлечённых высокопрофессиональных людей, которые постоянно находятся в творческом поиске, придумывают что-то необычное, интересное. И очень важно, что нам удаётся создавать комфортный микроклимат в компании, где все сотрудники независимо от стажа работы чувствуют себя частью нашей большой и дружной семьи.
— После отмены «Льготной ипотеки» текущие ставки по-настоящему пугают. Некоторые банки уже подняли ставки по базовой ипотеке до 22% годовых. Есть ли на рынке альтернатива?
— У наших клиентов есть как минимум 4 варианта, для покупки нового жилья в текущих условиях. Первый — Трейд-ин в недвижимости, подойдёт тем, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь, улучшить район проживания или переехать за город. Второй — «Семейная» ипотека со ставкой от 4,6%, этим вариантом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок до 6 лет включительно, двое детей, недостригших совершеннолетия, или ребёнок-инвалид до 18 лет. Третий вариант «Сельская ипотека» под 3% годовых подходит всем, кто хочет жить за городом, не зависимо от возраста, семейного положения и наличия недвижимости. И четвёртый вариант воспользоваться нашим спец. предложением «Ипотека на квартиры за наш счёт». Кроме того, все, кто купит недвижимость в одном из наших проектов в период с 1 января по 31 декабря 2024 года автоматически становятся участниками розыгрыша квартиры в акции «Метромагия».
— Можете рассказать о планах на будущее?
— Что касается планов, то на ближайшие годы они очевидны и понятны как для меня, так и для всех сотрудников компании. Строить быстрее, лучше, качественнее. У нас впереди много работы и я уверен, что она будет востребована. Ведь важнейшей особенностью нашей компании является то, что мы всегда находимся в развитии. Мы не боимся браться за сложные проекты и развивать большие территории за городом. И совсем скоро запустим новый масштабный проект в ближайшем пригороде Уфы аналогов, которому на данный момент в Башкирии ещё нет.
— Чего вы пожелаете компании, сотрудникам и клиентам?
Компании я хочу пожелать развития и еще раз развития! Пусть каждый день несет нам новые идеи, как стать еще лучше! Вдохновения всем нам в нашем общем труде на благо республики и её жителей!
Сотрудникам и партнёрам я желаю стабильности и уверенности в завтрашнем дне, это очень важно — работать и видеть, что твоя работа идет на созидание. Получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, расти профессионально и личностно, ставить цели и достигать их.
А нашим замечательным клиентам я желаю, чтобы их мечты о собственном доме воплощались в жизнь, а мы с радостью им в этом поможем.
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 23 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.
[1] Все многоквартирные комплексы и коттеджные посёлки «Михайловка Green 2», ЖК «Зубово Life 2» и т. д.
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