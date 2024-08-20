ГК «Жилой Квартал»: 23 года строим для людей

— У наших клиентов есть как минимум 4 варианта, для покупки нового жилья в текущих условиях. Первый — Трейд-ин в недвижимости, подойдёт тем, у кого уже есть недвижимость, и они хотят обменять её на новую, расширить жилплощадь, улучшить район проживания или переехать за город. Второй — «Семейная» ипотека со ставкой от 4,6%, этим вариантом могут воспользоваться семьи, в которых есть ребёнок до 6 лет включительно, двое детей, недостригших совершеннолетия, или ребёнок-инвалид до 18 лет. Третий вариант «Сельская ипотека» под 3% годовых подходит всем, кто хочет жить за городом, не зависимо от возраста, семейного положения и наличия недвижимости. И четвёртый вариант воспользоваться нашим спец. предложением «Ипотека на квартиры за наш счёт». Кроме того, все, кто купит недвижимость в одном из наших проектов в период с 1 января по 31 декабря 2024 года автоматически становятся участниками розыгрыша квартиры в акции «Метромагия».