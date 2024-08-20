Где в Башкирии жить хорошо

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии станут выделять меньше денег на благоустройство Уфы. Так, финансирование этих целей из бюджета региона сократится более чем в пять раз. Кроме того, меньше денег станут выделять и из казны муниципалитета. Не стала выше также сумма, которую город получает из внебюджетных источников.