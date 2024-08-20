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Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Башкирии стало больше «благоприятных» городов

Где в Башкирии жить хорошо

20 августа 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Башкирии стало больше «благоприятных» городов

Сразу 17 городов региона включили в позитивный перечень, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

В обновлённый список городов с благоприятной средой попали 17 башкортостанских агломераций. Помимо столицы региона — Уфы — это: Мелеуз, Салават, Нефтекамск, Учалы, Белорецк, Сибай, Янаул, Белебей, Ишимбай, Агидель, Баймак, Стерлитамак, Ишимбай, Туймазы и Дюртюли.

Со слов главы регионального Кабмина Андрея Назарова, процент городов с положительной оценкой в Башкортостане таким образом дошел до отметки в 81% против всего 33% в минувшем 2023 году.

Отметим, по данным с портала «Индекс качества городской среды», Уфа набирает 220 баллов из 360 возможных. Для сравнения, у Казани этот показатель составляет 226 баллов. При этом ряд населённых Башкортостана по-прежнему имеет статус с неблагоприятной средой. Среди них — Кумертау, Давлеканово, Благовещенск и Межгорье.

Уфе придётся выживать самостоятельно
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии станут выделять меньше денег на благоустройство Уфы. Так, финансирование этих целей из бюджета региона сократится более чем в пять раз. Кроме того, меньше денег станут выделять и из казны муниципалитета. Не стала выше также сумма, которую город получает из внебюджетных источников.

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