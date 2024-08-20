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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Энергетик Юшков рассказал про главную проблему энергосистемы Приморья

20 августа 2024, 06:24
Аналитик отметил, что данный регион интенсивно развивается, поэтому растет потребление электроэнергии. Это приводит к тому, что производственных мощностей не хватает и происходят отключения.

«Ридус» попросил Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировать массовый сбой с электроэнергией в Приморском крае, в результате которого без света остались несколько городов. Эксперт отметил, что причины сбоя схожи с теми, которые ранее вызывали массовые отключения в других регионах нашей страны.

Юшков отметил, что Приморский край интенсивно развивается, поэтому в регионе образуется дефицит мощностей по производству электроэнергии. Он добавил, что есть определенный запас, но потребление растет быстрее, чем новые объекты вводятся в эксплуатацию. Помимо этого, новых крупных объектов в регионе не появляется.

Эксперт добавил, что подобные аварии также вызывают вопросы к сетевому хозяйству края. Необходимо выяснить, насколько изношены оборудование и линии электропередачи. Юшков считает, что Приморье продолжит сталкиваться с проблемой, как нехватки генерирующих мощностей, так и сетевого хозяйства.

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