Энергетик Юшков рассказал про главную проблему энергосистемы Приморья

«Ридус» попросил Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировать массовый сбой с электроэнергией в Приморском крае, в результате которого без света остались несколько городов. Эксперт отметил, что причины сбоя схожи с теми, которые ранее вызывали массовые отключения в других регионах нашей страны.