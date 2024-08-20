Энергетик Юшков рассказал про главную проблему энергосистемы Приморья

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
«Ридус» попросил Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировать массовый сбой с электроэнергией в Приморском крае, в результате которого без света остались несколько городов. Эксперт отметил, что причины сбоя схожи с теми, которые ранее вызывали массовые отключения в других регионах нашей страны.
Юшков отметил, что Приморский край интенсивно развивается, поэтому в регионе образуется дефицит мощностей по производству электроэнергии. Он добавил, что есть определенный запас, но потребление растет быстрее, чем новые объекты вводятся в эксплуатацию. Помимо этого, новых крупных объектов в регионе не появляется.
Эксперт добавил, что подобные аварии также вызывают вопросы к сетевому хозяйству края. Необходимо выяснить, насколько изношены оборудование и линии электропередачи. Юшков считает, что Приморье продолжит сталкиваться с проблемой, как нехватки генерирующих мощностей, так и сетевого хозяйства.