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Posted 20 августа, 06:05

Published 20 августа, 06:05

Modified 22 августа, 10:16

Updated 22 августа, 10:16

День города опять отменили в Башкирии

День города опять отменили в Башкирии

20 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI.
С важным заявлением к землякам обратился мэр Рустем Газизов.

В Стерлитамаке из-за «непростой ситуации» — событий в Курской области — отменили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Со слов главы городской администрации Рустема Газизова, все средства, которые планировали потратить на торжества, потратят на снабжение Вооружённых сил. Праздник был запланирован на 1 сентября 2024 года.

При этом чиновник отметил, что лишать детей Дня знаний власти города не планируют. Праздник 2 сентября в Стерлитамаке состоится.

День города отменили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что из тех же соображений были отменены праздничные мероприятия в Нефтекамске. Кроме того, в СМИ появились слухи об отказе от ряда артистов на юбилей Уфы. Актуальная афиша и программа к 450-летию Уфы размещена здесь.

Напомним, с начала августа в Курской области ведутся бои с армией Украины. В результате боевых действий пришлось эвакуировать жителей множества приграничных населённых пунктов.

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