День города опять отменили в Башкирии

Posted 20 августа, 06:05
Published 20 августа, 06:05
Modified 22 августа, 10:16
Updated 22 августа, 10:16
В Стерлитамаке из-за «непростой ситуации» — событий в Курской области — отменили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Со слов главы городской администрации Рустема Газизова, все средства, которые планировали потратить на торжества, потратят на снабжение Вооружённых сил. Праздник был запланирован на 1 сентября 2024 года.
При этом чиновник отметил, что лишать детей Дня знаний власти города не планируют. Праздник 2 сентября в Стерлитамаке состоится.
Напомним, с начала августа в Курской области ведутся бои с армией Украины. В результате боевых действий пришлось эвакуировать жителей множества приграничных населённых пунктов.