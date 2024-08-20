День города опять отменили в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о том, что из тех же соображений были отменены праздничные мероприятия в Нефтекамске. Кроме того, в СМИ появились слухи об отказе от ряда артистов на юбилей Уфы. Актуальная афиша и программа к 450-летию Уфы размещена здесь.