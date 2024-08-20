Адвокат Карабанов: На курящего на балконе соседа можно пожаловаться в полицию

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Одним людям это приносит лишь небольшой дискомфорт, тогда как другие начинают всерьез беспокоиться о возможных последствиях для здоровья от такого недобровольного пассивного курения. В результате, некурящим жильцам приходится либо закрывать окна — а в жаркую погоду этого делать совсем не хочется — либо договариваться с соседями, убеждая их выбрать другое место для курения.
Впрочем, как отмечает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, разобраться с курящими соседями можно и при помощи правоохранительных органов, поскольку курить на балконе в России нельзя. Подробнее об этом он рассказал Общественной службе новостей.
«Курение на балконе, в подъезде и иных общественных местах запрещено. И в первую очередь оно запрещено не потому, что может доставить кому-то дискомфорт, а с точки зрения пожарной безопасности. Есть определенный процент случаев возгорания, когда оно происходит именно из-за того, что люди бросают бычки, они попадают на балкон ниже, и начинается пожар. Так что эта мера связана именно с пожарной безопасностью, — говорит юрист. — Если вдруг гражданин видит, что его сосед не реагирует на просьбы и продолжает курить, то необходимо просто вызвать наряд полиции и сообщить о противоправном действии. Полиция будет обязана принять меры. Если есть возможность, то противоправные действия можно зафиксировать на камеру мобильного телефона, что тоже будет являться доказательством административного правонарушения».
По словам Карабанова, несоблюдение курильщиками правил пожарной безопасности создает риски для всех жильцов многоквартирного дома, поэтому такое поведение нужно «максимально профилактировать». Что примечательно, внутри своей квартиры человек курить все же может, поскольку это пространство не является общественной зоной, в отличие от балкона или подъезда, добавил адвокат.
«При этом надо учесть, что сейчас некоторые дома строят с единой вытяжкой. И так получается, что по правилам внутреннего проживания — иногда это прямо прописано в договоре — гражданин не имеет права курить даже у себя в квартире. Если есть единая вытяжка, то он своим куревом может мешать другим жильцам, потому что запах будет расходиться по всему стояку», — указал юрист.
Также, по формальным правилам, граждане могут свободно курить в специально отведенных для этого зонах, однако в реальности таких мест в российских городах оборудовано достаточно мало.