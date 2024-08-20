Адвокат Карабанов: На курящего на балконе соседа можно пожаловаться в полицию

«Курение на балконе, в подъезде и иных общественных местах запрещено. И в первую очередь оно запрещено не потому, что может доставить кому-то дискомфорт, а с точки зрения пожарной безопасности. Есть определенный процент случаев возгорания, когда оно происходит именно из-за того, что люди бросают бычки, они попадают на балкон ниже, и начинается пожар. Так что эта мера связана именно с пожарной безопасностью, — говорит юрист. — Если вдруг гражданин видит, что его сосед не реагирует на просьбы и продолжает курить, то необходимо просто вызвать наряд полиции и сообщить о противоправном действии. Полиция будет обязана принять меры. Если есть возможность, то противоправные действия можно зафиксировать на камеру мобильного телефона, что тоже будет являться доказательством административного правонарушения».